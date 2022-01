Playstation VR 2: Hinweise auf einen baldigen Launch verdichten sich

Sony hat mit Playstation VR einen echten Verkaufsschlager geliefert, der Nachfolger sollte im Zusammenspiel mit PlayStation 5 deutliche Vorteile bieten. Nach recht langer Stille rund um Playstation VR 2 deutet sich jetzt an, dass ein Start bald anstehen könnte.

PlayStation 5 und PS VR 2 wären ein Traumpaar, das bald zusammenfindet

Oculus und Valve hatten den PC-Markt für Virtual Reality Headsets, auch Head Mounted Displays, kurz HMD genannt, wiederbelebt. Sony nahm dies zum Anlass, um seine lange im Geheimen entwickelten Pläne für ein eigenes PlayStation VR-Headset aus der Schublade zu holen. PlayStation VR sollte für lange Zeit das erfolgreichste HMD auf dem Markt bleiben. Mit Launch der PlayStation 5 war die Hoffnung auf die Ankündigung eines Nachfolgers groß. Sony ließ sich mit einer offiziellen Ankündigung bis Februar 2021 Zeit und lieferte bisher nur einen Blick auf die neuen Kontroller. Jetzt macht eine inoffizielle Quelle aber Hoffnung, dass es hier endlich bald handfeste Nachrichten geben dürfte.Wie der Brad Lynch, VR-Entwickler und Hardware-Spezialist auf Twitter schreibt, wird der chinesische Hersteller Goertek die Massenproduktion von "PS VR 2" übernehmen. Mit dem Start der Fertigung soll demnach "bald" zu rechnen sein, so seine Voraussage unter Berufung auf einen "einen angesehener chinesischer Analyst aus der Lieferkette" - denkbar wäre hier also eine Vorstellung zur Game Developers Conference (GDC) 2022 Ende März. Das Unternehmen war bisher auf die Fertigung von Akustikkomponenten spezialisiert, scheint jetzt aber für immer mehr Kunden VR-Produkte zu realisieren.So liefert Lynch in Bezug auf Goertek noch weitere interessante Informationen. Neben Sonys neuem VR-Headset könnte das Unternehmen demnach auch für Project Cambria des Meta-Konzerns als Auftragsfertiger infrage kommen. Zu guter Letzt könnte auch noch Apple zu den baldigen Kunden zählen: "Es wird erwartet, dass man auch Komponenten für das Apple AR/VR HMD liefert", so Lynch abschließen.