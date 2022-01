Aldi verkauft die Apple Watch: Lohnt sich der Deal für nur 169 Euro?

Ab dem 27. Januar bietet der Discounter Aldi Süd die Apple Watch Series 3 zu einem vergleichsweise günstigen Preis von nur 169 Euro in seinen Ladenfilialen an. Allerdings sollten sich Interessenten das Angebot aus dem Prospekt genauer ansehen - es gibt einen Haken.

Wahrscheinlich zu klein für viele Arme

OLED-Display (38 mm) mit 272 x 340 Pixel

Apple S3 SiP Dual-Core-Prozessor

WLAN 802.11b/g/n 2,4 GHz + Bluetooth 4.2

Optischer Herzsensor, barometrischer Höhenmesser

Erkennung von Vorhofflimmern (AFib)

Wassergeschützt und schwimmfest (50 Meter)

GPS/GLONASS, Galileo und QZSS und Notruf-SOS

8 GB Speicher, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit

Aluminium-Gehäuse in Space Grau oder Silber

B × H × T: ca. 33,3 × 38,6 × 11,4 mm

Gewicht: ca. 26,7 g

Unsere Empfehlung: Für den Einstieg okay, aber an sich zu alt

Die Apple Watch gehört zu den weltweit beliebtesten Wearables, die nur selten in Rabattaktionen oder in den Regalen von Discountern zu finden ist. Entsprechend skeptisch sollte man das Angebot betrachten, das Aldi Süd ab dem 27. Januar 2022 an seine Kunden weitergibt. Der Hauptgrund: Für 169 Euro erhält man beim Lebensmittelhändler nicht etwa Neuware, sondern eine generalüberholte Apple Watch Series 3, die möglicherweise einst in Benutzung war und neu aufbereitet wurde. Ähnlich gab es das Angebot bereits im Dezember bei Aldi Nord zu sehen.Die Smartwatch wird von Aldi nur als vergleichsweise kleines 38-Millimeter-Modell, dafür allerdings sogar in zwei Farbvarianten samt Sportarmband verkauft. Während man sich mit dem kompakten Design und dem Fakt der "B-Ware" in Anbetracht des niedrigen Preises unter Umständen anfreunden kann, sollte die Zukunftstauglichkeit der Apple Watch Series 3 bewertet werden. Wie lange die bereits vor vier Jahren vorgestellte Uhr vom Hersteller mit Updates beliefert wird, steht in den Sternen. Derzeit unterstützt sie das aktuelle watchOS 8. Apple selbst bietet die Series 3 weiterhin als Neuware zu einem Preis ab 219 Euro an, eine Preisdifferenz von 50 Euro im Vergleich zum aktuellen Discounter-Angebot. Abgewickelt wird der Aldi-Deal über das niederländische Unternehmen Renewd , das zusammen mit dem Discounter trotz Refurbished-Modell eine zweijährige Garantie ausspricht und laut eigenen Aussagen originale Bauteile verwendet, um die Apple-Uhren wieder instandzusetzen. Sollten also Probleme mit der Uhr auftreten, muss Renewd hinzugezogen werden, da der Apple-Support nicht mehr zuständig ist.Unter Berücksichtigung aller Fakten würden wir die Apple Watch Series 3 nur für Einsteiger empfehlen, die lediglich an den essentiellen Funktionen der Smartwatch interessiert sind. Dazu gehören zum Beispiel das Lesen von Benachrichtigungen oder die grundlegenden Fitness-Features. Vorteile wie die EKG-Messung, ein Always-On-Display mit schmalen Bildschirmrahmen und die angesprochene Zukunftstauglichkeit lässt die Series 3 vermissen. Da zudem keine Cellular-Variante mit Mobilfunkmodul angeboten wird, kann sie auch nicht für Familienmitglieder ohne iPhone konfiguriert werden.