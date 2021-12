Neuer Aldi-PC: Office-Desktop und Gaming-Bundles ab 27. Dezember

Kurz vor Jahresende bieten Aldi Nord und Süd in ihren Online-Shops neue Hardware an. Ab dem 27. Dezember werden ein Desktop-PC von HP mit Intel-Technik und ein Gaming-Zubehör-Set in das Sortiment der Discounter aufgenommen. Die Preise können sich durchaus sehen lassen.

Gaming-Zubehör-Bundle von Medion

In der kommenden Woche startet der HP M01-F1521ng als neuer "Aldi-PC". Für 599 Euro erhält man einen Standrechner mit Intel Core i5-10400-Prozessor , der auf sechs Rechenkernen eine maximale Leistung von bis zu 4,3 GHz abrufen kann. Verbaut werden zudem 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher (2666 MHz) und eine nicht näher beschriebene NVMe-SSD im M.2-Format mit einer Kapazität von 1 TB. Eine dedizierte Grafikkarte ist nicht mit an Bord, um sämtliche grafische Belange kümmert sich die in der CPU integrierte Intel HD Graphics 630.Zur weiteren Ausstattung des HP-Desktop gehören Gigabit-LAN, ein 3-in-1-Kartenleser, vier USB-A 3.0-Anschlüsse, vier Ports mit dem älteren USB 2.0-Standard nebst HDMI 1.4b und VGA. Im Preisvergleich wird der HP M01-F1521ng aktuell für mindestens 668 Euro gelistet. Der Aldi-Preis aus dem Prospekt kann also im direkten Vergleich mit anderen Online-Händlern überzeugen. Auch darüber hinaus scheint es aktuell keinen vergleichbaren Desktop-PC zu geben, der mit Intel Core i5-CPU, 16 GB RAM und 1-TB-SSD für unter 600 Euro den Besitzer wechselt. Gleiches gilt für AMD Ryzen 5-Systeme Abseits des "Aldi-PCs" wird ab dem 27. Dezember unter dem Namen Medion Erazer P81016 ein Gaming-Zubehör-Set angeboten. Enthalten sind eine Gaming-Tastatur mit RGB-Beleuchtung und fünf Makrotasten, eine Gaming-Maus mit bis zu 3200 DPI und einer Abtastrate von bis zu 125 Hz sowie ein Gaming-Headset mit 40-mm-Lautsprechertreibern, LED-Beleuchtung und integriertem Mikrofon. Außerdem legen Aldi und Medion ein Mauspad mit "robuster Stoffoberfläche" mit in das Paket, das für 89,99 Euro verkauft werden soll.