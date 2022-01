Gescheitert: Android 11 für Surface Duo sollte 2021 kommen, wo bleibt's

Bei Microsoft hakt es derzeit gewaltig in der Android-Abteilung. Das erste Surface Duo sollte schon im Jahr 2021 ein Update auf Android 11 gekommen - doch passiert ist nichts. Der Konzern hatte zudem die Veröffentlichung mehrfach verschoben.

"Surface Duo soll bis Ende des Jahres (2021) Android 11 erhalten"

Drei Jahre Service-Updates

Daraus weist das Online-Magazin Onmsft hin. Wir hatten uns ja schon einige Male gefragt, wann es ein Update für das Surface Duo geben wird. Schon im Jahr 2020, als Google das Android 11 -Update freigegeben hat, meldete sich Microsoft mit dem Versprechen "Wir arbeiten daran" - doch mehr als diesen Hinweis gab es dann lange Zeit nicht mehr.Zunächst gab es recht früh Gerüchte, dass Microsoft bei seinem Vorzeige-Android-Smartphone schnell umsteigen wird, doch dann passierte einfach nichts. Die Update-Pläne waren irgendwann auch schon mehr als überfällig, denn im Sommer 2021 erschein bereits Android 12. Nun war klar: Bei Microsoft stimmt etwas nicht. Ihr neues Android-Flaggschiff, das Surface Duo, hat allen Anschien nach eine so niedrige Priorität im Unternehmen und vielleicht auch so geringe Nutzerzahlen, dass Microsoft keinen Fleiß ein das Projekt steckt. Mit der Vorstellung der neuen Generation, dem Surface Duo 2 , dachte man, das hätte sich geändert.Gegenüber dem Online-Magazin The Verge bestätigte Microsoft damals für das erste Surface Duo ein "Update-Versprechen". Ein Microsoft-Sprecher gab in einer Stellungnahme bekannt: "Wir sind weiterhin bestrebt, Updates für Surface Duo bereitzustellen, und wir arbeiten daran, Android 11 noch vor Ende des Jahres für bestehende Kunden bereitzustellen." Das ist nun mehrere Monate her und wir haben mittlerweile 2022. Nutzer der ersten Generation warten immer noch.Wann das Update indessen kommen soll, ist weiter unklar. Microsoft versprach zudem nur drei Jahre lang Updates für das Surface Duo, was bedeutet, dass man wohl nur bis September 2023 mit Updates rechnen kann. Bleibt es aber weiter bei veralteten OS-Versionen, ist dieses Versprechen derzeit nicht viel wert. Interessant ist jedoch vor allem noch die Frage: Welche Verbesserungen wird es dann auf dem Gerät der ersten Generation geben? Da die ersten Surface Duos mittlerweile so stark im Preis gefallen sind , sind sie eine gute Alternative für Nutzer, die nicht rund eineinhalb Tausend Euro für das Klapp-Smartphone ausgeben wollen. Es gilt als ziemlich sicher, dass die Android-11-Software auf beiden Surface Duo-Geräte die gleichen Features bieten wird.