Surface Duo bekommt Update - aber weiter Stillstand für Neuerungen

Microsoft hat für das Doppel-Display-Smartphone Surface Duo 2 ein Android-Update veröffentlicht: Die neue Version bringt laut den Release Notes sicherheitsrelevante Änderungen mit sich. Neue Funktionen sind aber wieder nicht mit dabei.

Neue Version 2022.110.15

Microsoft

Google selbst hatte das Android-Sicherheitsupdate wie immer Anfang des Monats gestartet und nun ist auch Microsoft schon dabei, das angepasste Update an die Besitzer des Surface Duo 2 herauszugeben. Das berichtet das Online-Magazin Neowin . Da dieses neue Update sicherheitsrelevante Änderungen enthält, wird das Update allen Duo 2-Besitzern dringend empfohlen.Das Update enthält neben dem Mai-Sicherheits-Patch für Android laut Microsoft allerdings keine weiteren Änderungen. Das ist überraschend, denn der Konzern hatte angekündigt, neue Features für das Duo 2 mit den regulären Updates nachzureichen. Beim Update für das Gerät der ersten Generation gab es dagegen wieder Verbesserungen für die Kamera.Dem Changelog zufolge wurde das Surface Duo auf die Version 2022.110.15 aktualisiert. Die Inhaltsangabe ist verhältnismäßig kurz. Da heißt es nur: "Behebt Szenarien, die im Android Security Bulletin - Mai 2022 - beschrieben sind."Dass Microsoft wieder einen stärkeren Fokus auf die Android-Entwicklung legen will, ist in den letzten Monaten immer wieder durch Leaks und auch durch Bestätigungen des Unternehmens nach außen gedrungen. Bisher ist davon allerdings noch wenig zu spüren. Erwartet wird beispielsweise, dass Microsoft für die Surface-Duo-Reihe an einer Umsetzung von Android 12 , genauer gesagt an der UI-Variante Android 12L, arbeitet. Google hat mit Android 12L eine speziell für größere und geteilte Displays optimierte Nutzeroberfläche gestartet.In der kommenden Woche findet bereits das nächste große Microsoft-Event statt - die Entwicklerkonferenz Build . Vielleicht gibt es dann auch neue Informationen dazu. WinFuture berichtet für euch über alle Neuigkeiten der Build 2022.