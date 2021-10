Surface Pro 7 und Studio 2 erhalten neue Firmware-Updates

Microsoft verteilt neue Firmware-Updates für das Surface Studio 2 und für das Surface Pro 7. Die Software-Aktualisierungen verbessern die all­ge­mei­ne Stabilität sowie die Leistung, zudem gibt es ein wichtiges Sicherheitsupdate. Neue Funktionen gibt es nicht.

Update-Funktion nutzen

Update Surface Studio 2 NVIDIA: Display Version 27.21.14.6296, NVIDIA GeForce GTX 1060 Displayadapter, NVIDIA GeForce GTX 1070 Displayadapter

Realtek Semiconductor Corp.: Media Version 6.0.9083.3, Realtek High Definition Audio (SST) - Sound-, Video- und Spiele-Controller

Realtek Semiconductor Corp.: Erweiterung Version 6.1.0.6

Updates Surface Pro 7: Intel Corporation: Display Version 27.20.100.9621, Intel Iris Plus-Grafikkarten Displayadapter

Intel Corporation: Erweiterung Version 27.20.100.9621, Intel Iris Plus-Grafik-Erweiterung

Surface: Monitor Version 6.81.139.0, Surface Panel Monitor

Intel: Net Version 22.80.0.9, Intel Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Netzwerkadapter

Intel: Bluetooth Version 22.80.0.4, Intel Drahtloses Bluetoothverbindung

Microsoft

Die neuen Updates sind ab sofort für Besitzer des Surface Studio 2 und des Surface Pro 7 erhältlich. Die neuen Treiber-Updates bringen eine Reihe an Fehler­be­heb­ungen und allgemeine Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­rungen. Für das Surface Pro 7 wird zudem eine als kritische eingestufte Schwachstelle behoben. Das Update wird daher allen Nutzern empfohlen. Für das Surface Pro 7 verbessert das Update zudem die Akkulaufzeit unter Windows 11.Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Dokumenten allerdings wie so häufig nicht genau genannt, es stehen nur Kurz-Informationen zu den neuen Treiber-Updates zur Verfügung. Zu den Details der Änderungen für die weiteren Geräte gibt es also entsprechend wenige Informationen. Microsoft hält sie in der Update-Historie für das Surface Pro 7 und in der Update-Historie für das Surface Studio 2 bereit. Surface-Besitzer erhalten die Updates automatisch über die Windows-Update-Funktion.Die folgenden Updates sind für alle Surface Pro 7-Geräte mit Windows 10 Version 20H2 oder neuer, sowie für das Surface Studio 2 mit Windows 10 Mai 2019 Update, Version 1903 oder höher, verfügbar: