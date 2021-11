Microsoft veröffentlicht erstes Firmware-Update für Surface Pro 8

Erst Ende Oktober hat Microsoft das neue Surface Pro 8 ins Ren­nen geschickt - jetzt bekommt das 2-1-Gerät ein erstes Firmware-Update. Damit gibt es eine Reihe von Verbesserungen, das Update wird allen Nutzern empfohlen.

Diese Verbesserungen starten

Folgende Updates stehen bereit: Surface - Firmware - 2.22.0.3

Surface - Firmware - 6.210.141.0

Surface - Firmware - 6.209.141.0

Surface - Firmware - 6.206.139.0

Surface - Firmware - 66.0.0.38

Surface - Firmware - 66.0.0.37

Surface - Ext - 2.84.137.0

Surface - USB - 1.77.137.0

Surface - Ext - 15.15.137.0

Surface - System - 66.36.139.0

Surface - Ext - 1.949.137.0

Intel - Display - 27.20.100.9624

Intel - Ext - 27.20.100.9624

Aktualisierungen im November 2021

Verbessert die Zuverlässigkeit der neuen Type Cover-Fingerabdruck-Anmeldung

Verbessert die Grafikstabilität und -leistung.

Verbessert die Systemsicherheit

Aktiviert die neue Haptik des Surface Pen und verbessert die Tintenleistung

Verbessert die Unterstützung der Thunderbolt AMD eGPU

Verbessert die Stabilität des Touchscreens

Technische Daten zum Microsoft Surface Pro 8 Betriebssystem Windows 11 Home, Business-Version Windows 10 Pro/Windows 11 Pro Display 13 Zoll PixelSense Flow Display, 2880 x 1920 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, 267 ppi CPU Intel Core i5-1135G7, Core i7-1185G7, Business-Versionen Core i3-1115G4, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7 Grafik Integrierte Intel-UHD-Graphics (i3) bzw. Iris Xe Graphics (i5, i7) Arbeitsspeicher 8, 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 128, 256, 512 GB oder 1 Terabyte SSD Kamera 10 MP Autofokus mit 1080p und 4K-Video Frontkamera 5 MP mit 1080p-Video Sicherheit TPM 2.0, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, 2 Watt Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, Dolby Vision Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), Type Cover-Anschluss, WLAN ax, Bluetooth 5.1, LTE optional Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 287 x 9,4 x 208,3 mm Gewicht 891 Gramm Preis ab 1179 Euro

Microsoft

Die Firmware- und Treiber-Updates stehen den Besitzern des neuen Surface Pro 8 ab sofort zur Verfügung. Es ist die erste Software-Aktualisierung, die Microsoft nach dem Verkaufsstart des neuen Geräts aus der Surface-Serie freigegeben hat. Dementsprechend gibt es jetzt auch eine neue Support-Seite mit der Update-Historie für das Surface Pro 8 Nun rollt Microsoft das allererste Firmware-Update für das Surface Pro 8 aus, das einige Verbesserungen mit sich bringt. Konkret verbessert Microsoft die Leistung des Fingerabdrucklesers, die Zusammenarbeit mit externen AMD-Grafikkarten via Thunderbolt sowie das haptische Feedback des neuen Surface Pens. Zudem gibt es eine Reihe an allgemeinen Verbesserungen der Systemstabilität, der Grafikleistung und des Touchscreens. Die Highlights aus den Release-Notes haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt.Interessant ist dabei, dass dieses erste Update im Grunde so spät erscheint. In der Regel veröffentlicht der Konzern immer kurz nach dem Marktstart neuer Geräte innerhalb weniger Tage ein erstes Bugfix-Update. Das war dieses Mal allem Anschein nach nicht erforderlich.Die folgenden Updates sind für Surface Pro 8-Geräte mit Windows 10 Oktober 2020 Update, Version 20H2 oder höher, verfügbar. Dieses Update: