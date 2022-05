Surface Pro 8 bekommt wichtiges Update: Verbesserungen gestartet

Microsoft bessert für das Surface Pro 8 die Eingabe per Stift. Das 2-1-Gerät bekommt dazu ein Firmware-Update, das zudem eine Reihe von Fehlerbehebungen bietet. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da es auch sicherheitsrelevante Änderungen mit bringt.

Diese Verbesserungen starten

Folgende Updates stehen bereit: Surface - Firmware - 9.5.139.0

Surface - Firmware - 9.5.139.0

Surface - Firmware - 15.0.1879.1

Surface - Firmware - 1.16.139.0

Intel - System - 2120.100.0.1085

Update-Beschreibung

Behebt eine kritische Sicherheitsanfälligkeit und verbessert die Systemstabilität.

Verbessert die Surface Slim Pen 2-Erkennung.

Verteilung gestartet

Technische Daten zum Microsoft Surface Pro 8 Betriebssystem Windows 11 Home, Business-Version Windows 10 Pro/Windows 11 Pro Display 13 Zoll PixelSense Flow Display, 2880 x 1920 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, 267 ppi CPU Intel Core i5-1135G7, Core i7-1185G7, Business-Versionen Core i3-1115G4, Core i5-1145G7, Core i7-1185G7 Grafik Integrierte Intel-UHD-Graphics (i3) bzw. Iris Xe Graphics (i5, i7) Arbeitsspeicher 8, 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 128, 256, 512 GB oder 1 Terabyte SSD Kamera 10 MP Autofokus mit 1080p und 4K-Video Frontkamera 5 MP mit 1080p-Video Sicherheit TPM 2.0, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, 2 Watt Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, Dolby Vision Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), Type Cover-Anschluss, WLAN ax, Bluetooth 5.1, LTE optional Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 287 x 9,4 x 208,3 mm Gewicht 891 Gramm Preis ab 1179 Euro

Das meldet Dr. Windows . Dem Bericht nach schließt das Update zudem eine Sicherheitslücke, die Microsoft aber nicht im Update-Verlauf mit aufgeführt hat: "Details zu besagter Sicherheitslücke sind im Changelog nicht zu finden, zu den aktualisierten Komponenten gehört allerdings das UEFI-BIOS sowie das Intel Management Engine Interface, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein Microcode-Update handelt," schlussfolgert Martin Geuß. Nutzer sollten dann besser nicht allzugange warten, das Update zu installieren - wie schwerwiegend die Schwachstellen sind, ist nicht bekannt.Die Firmware- und Treiber-Updates stehen den Besitzern des neuen Surface Pro 8 ab sofort zur Verfügung. Dementsprechend gibt es jetzt auf der Support-Seite mit der Update-Historie für das Surface Pro 8 neue Informationen zur verfügbaren Firmware.Nun rollt Microsoft das Mai-Firmware-Update für das Surface Pro 8 aus, das nur wenige Änderungen mit sich bringt. Konkret verbessert Microsoft die Eingabe per Stift (für den Surface Slim Pen 2), weiter Verbesserungen werden nicht aufgeführt. Die Highlights aus den Release-Notes haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt.Die folgenden Updates sind für Surface Pro 8-Geräte mit Windows 10 Oktober 2020 Update, Version 20H2 oder höher, verfügbar. Dieses Update:Das Update wird allen Nutzern empfohlen und steht über die automatische Windows-Update-Funktion zur Verfügung. Microsoft weist darauf hin, dass die Surface-Updates in Etappen veröffentlicht werden. Falls die Firmware-Updates also noch nicht angezeigt werden, muss man sich noch etwas gedulden. Wichtig und zu beachten ist, dass Firmware-Updates nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können. Bekannte Probleme gibt es laut Microsoft derzeit nicht.