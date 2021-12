Passwortverwaltung LastPass: Großer Angriff auf Master-Passwörter

Der beliebte Passwortmanager LastPass ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Wie das Unternehmen mitteilt, versuchen Unbekannte Zugriff auf die online verwalteten Login-Daten zu erlangen. Verwendet werden dabei allem Anschein nach Passwörter, die aus anderen Daten-Lecks stammen.

"LastPass hat die jüngsten Berichte über blockierte Anmeldeversuche untersucht, und wir glauben, dass diese Aktivitäten mit versuchtem 'Credential Stuffing' zusammenhängen, bei dem ein böswilliger oder bösartiger Akteur versucht, auf Benutzerkonten (in diesem Fall LastPass) zuzugreifen, indem er E-Mail-Adressen und Passwörter verwendet, die er aus Verletzungen von Drittanbietern im Zusammenhang mit anderen, nicht angegliederten Diensten erhalten hat.



Es ist wichtig anzumerken, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf haben, dass erfolgreich auf Konten zugegriffen wurde oder dass der LastPass-Dienst auf andere Weise durch eine nicht autorisierte Partei kompromittiert wurde. Wir überwachen regelmäßig diese Art von Aktivitäten und werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass LastPass, seine Nutzer und deren Daten geschützt und sicher bleiben."

Daten aus anderen Hacks

LastPass - Online-Passwörter verwalten

Nutzer von LastPass hatten zunächst ungewöhnliche Aktivitäten entdeckt und sich in den sozialen Netzwerken über Probleme mit der Passwort-Verwaltung ausgetauscht. Nun ist klar: Unbekannte versuchen in die Accounts einzudringen. LastPass hat auf die Anfrage des Online-Magazins AppleInsider nach weiteren Informationen geantwortet und die bisherigen Erkenntnisse geteilt:Es geht dabei also nicht um eine Sicherheitslücke bei LastPass selbst. Stattdessen versuchen die noch unbekannten Hacker mithilfe von Passwörtern, die aus Sicherheitsverletzungen bei anderen Diensten stammen, auf LastPass-Konten zuzugreifen. Die Hoffnung der Hacker besteht darin, dass für das Master-Passwort ein Kennwort benutzt wurde, welches auch bei anderen Diensten zum Einsatz kam. Bei solchen Aktionen werden massenweise Logins getestet, bis das zum Erfolg führt.Wer nun Angst um seine Daten bei LastPass hat, kann sein Master-Passwort vorsorglich zurücksetzen.