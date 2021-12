Alexa "rät" zehnjährigem Mädchen, eine Münze in Steckdose zu stecken

Challenges sorgen immer wieder für Schlagzeilen, vor allem dann, wenn sich Kinder potenziell gefährliche Herausforderungen ausdenken. Nun hat aber ausgerechnet eine "intelligente" Assistentin einen alles andere als intelligenten Vorschlag gemacht, und zwar an ein Kind.

Die "Penny Challenge"

Wer Kinder hat und gleichzeitig Alexa nutzt, der weiß vermutlich, dass das eine Kombination ist, die mitunter im wahrsten Sinn des Worte eine Herausforderung sein kann (Und ja, es gibt einen Skill, der Alexa zum Pupsen bringt und das ist ein endloser Spaß für Vierjährige). So etwas ist in den meisten Fällen nervig, aber natürlich harmlos.Im Fall einer Zehnjährigen aus Großbritannien hätte die Interaktion aber womöglich tragische Folgen haben können, wie die BBC berichtet. Denn das Mädchen fragte Alexa, welche Challenge sie denn machen könnte und die Sprachassistentin von Amazon hatte Folgendes im Angebot: "Steck ein Handy-Ladegerät etwa bis zur Hälfte in eine Steckdose und berühr dann die freiliegenden Stifte mit einer Münze." Man muss hier wohl nicht näher ausführen, warum das eine nicht ganz so gute Idee ist.Die Mutter des Mädchens, Kristin Livdahl, beschrieb den Vorfall auf Twitter: "Wir haben einige körperliche Herausforderungen gemacht , die ein Sportlehrer auf YouTube gezeigt hat. Draußen war schlechtes Wetter. Sie wollte einfach noch eine." Das Mädchen hat daraufhin Alexa befragt und die Assistentin hat eine Challenge aus dem Web herausgesucht.Diese dubiose Aktivität geht auf eine TikTok-Herausforderung namens "The Penny Challenge" vor etwa einem Jahr zurück, damals kam es zu mehreren Bränden und Sachschäden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.Auch die Zehnjährige, die nun diesen Tipp bekommen hat, befolgte diesen nicht, die Mutter meldete das auch dem Hersteller. Amazon hat diesen "Fehler" sofort behoben, nachdem man davon gehört hat, so das Unternehmen.