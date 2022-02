Super Bowl 2022: So wäre es, wenn Alexa Gedanken lesen kann

Die smarte Assistentin Alexa hat schon in vielen Haushalten einen festen Platz gefunden und kann nicht nur Fragen beantworten und an Termine erinnern, sondern etwa auch durch individuelle Routinen mehrere vernetzte Geräte im Haushalt bedienen. Fast schon magisch, doch wäre es nicht noch besser, wenn Alexa tatsächlich unsere Gedanken lesen kann? Sicherlich nicht, wie Schauspielerin Scarlett Johansson und ihr Ehemann Colin Jost in diesem Werbespot feststellen, wenn Alexa etwa beim Essen mit Freunden pikante Details teilt. Amazon zeigt den Werbespot am kommenden Wochenende zum Super Bowl auch im US-Fernsehen.