Weihnachten: Amazon startet neue Alexa-Funktionen für Echo & Co.

Amazon stimmt auf die Feiertage ein und spendiert Echo-Lautsprecher bzw. der Alexa-Sprachassistentin passende neue Funktionen. Von der Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten bis zum Anruf beim Weihnachtsmann will man "Überraschungen für Groß und Klein" bieten.

Eine Freude für Kids, mögliches Fremdschämen für Erwachsene

Alexa, spiel die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

Alexa, spiel die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers

Alexa, ruf den Weihnachtsmann an

Alexa, wo ist der Weihnachtsmann?

Alexa, wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten?

Alexa, öffne mir eine Zaubernuss

Alexa, gib mir das goldene Ticket in die Schokoladenfabrik

Alexa, Weihnachten wurde gestohlen

Alexa, was bekomme ich zu Weihnachten?

Alexa, sing dein Duett mit dem Weihnachtsmann

Kovacs Tamas / Shutterstock

Wer einen Echo-Lautsprecher oder Alexa-kompatible WLAN-Speaker sein Eigen nennt, kann ab sofort eine Handvoll neuer Funktionen abrufen. Anstatt im linearen öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ZDF und ARD) kann unter anderem die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit Hilfe neuer Sprachbefehle wiedergegeben werden. Gleiches gilt für die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Echo Show-Geräte sind dabei zudem in der Lage, die Videoaufnahmen beider Ansprachen abzuspielen.Ein Spaß für Kinder dürfte es hingegen sein, den Weihnachtsmann direkt anzurufen oder sich auf die Suche nach ihm zu begeben. Digitale "Augenzeugen" melden sich über die Echo-Lautsprecher zu Wort und verraten, wo Santa Claus zuletzt gesehen wurde. Ob man ihn am Ende wirklich zu sprechen bekommt, lässt Amazon offen. Ungeduldige können zusätzlich einen Countdown bis Weihnachten abrufen, wobei der Online-Händler jeden Tag "ein neues kleines Highlight" verspricht. Angepasste Sprachbefehle stellt man weiterhin für die Wiedergabe diverser Weihnachtsfilme (z.B. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel) bereit.Zu guter Letzt bietet Amazon eine Alternative zum jährlichen "Last Christmas"-Remix in Dauerschleife und veröffentlicht seine eigene musikalische Untermalung in einem Duett mit Alexa und dem Weihnachtsmann. Und wer sich die Vorfreude auf mögliche Geschenke verderben möchte, der kann heute schon bei der Sprachassistentin erfahren, welche Präsente zu Weihnachten unter dem Baum liegen werden. Eine Übersicht der passend dafür zusammengestellten Sprachbefehle findet ihr in der nachfolgenden Auflistung.