GeoGebra - Vielseitige Mathematik-Software

Mathe-Tool

Das bei nicht-kommerzieller Nutzung kostenlose GeoGebra in der aktuellen Version 5.0.573 bietet nicht nur die grafische Erstellung und Bearbeitung geometrischer Formen, sondern auch Algebra, Tabellen, Statistik und Analysis. Das Programm ist gleichermaßen an Schüler wie auch Lehrkräfte gerichtet.Objekte können in zwei- oder dreidimensionaler Form sowohl zeichnerisch erstellt und verändert werden als auch durch die Angabe und Mani­pulation von Gleichungen. Funktionsgraphen lassen sich in einem Koordinatensystem dar­stellen, während mithilfe beliebig platzierbarer Schieberegler im so genannten "Zugmodus" die Größe von Parametern einfach variiert und die Objekte so dynamisch verändert werden können. Mit an Bord sind auch eine Tabellenkalkulation, die ebenfalls direkt mit dem virtuellen Zeichen­blatt verknüpfbar ist.Außerdem beherrscht das Programm unter anderem bestimmte Integrale sowie Stamm­funktionen, Nullstellen, Extrema und Wendepunkte ganzrationaler Funktionen, Tangenten und Normale an Funktionsgraphen, Taylor-Polynome, Asymptoten von Hyperbeln, Kegel­schnitte, Kreissektoren, Spiegelungen, die Darstellung und Rechnung mit komplexen Zahlen sowie mit Matrizen und vieles mehr. Auf der Seite der Entwickler steht eine Vielzahl an vorgefertigten Lernmaterialien zur freien Verfügung.