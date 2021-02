Super Bowl 2021: Amazon verpasst Alexa einen muskulösen Körper

Amazon hat den Echo Dot im vergangenen Herbst vor allem optisch klar überarbeitet und dem smarten Lautsprecher ein kugelrundes Design spendiert. Könnte man Alexa da überhaupt noch schöner machen? Die junge Frau in diesem Werbespot hätte da so eine Idee und gerät ins Schwärmen als sie ein Foto des Schauspielers Michael B. Jordan sieht. Doch auch in der Fantasie der Frau scheint die Idee nicht bei jedem gut anzukommen. Jordan wird künftig im Film Without Remorse bei Amazon zu sehen und wurde nebenbei erst kürzlich vom People Magazine zum Sexiest Man Alive gewählt.