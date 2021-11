Amazon: Alexa erhält jetzt eine neue Stimme und wird zu "Ziggy"

Sprachassistent(in) ab sofort mit maskuliner Stimmoption

"Ziggy, wie wird das Wetter heute?" - Neues Hotword ab 2022

Amazon stattet seinen digitalen Sprachassistenten Alexa mit einer zusätzlichen Stimmoption aus. Neben der originalen, weiblichen Stimme steht Nutzern von Echo-Lautsprechern und kompatiblen Geräten mit Alexa-Integration jetzt eine männliche Option zur Verfügung. Abseits davon kann die künstliche Intelligenz demnächst auf Wunsch mit dem neuen Aktivierungswort "Ziggy" ausgelöst werden. Die Verteilung der neuen Funktionen dürfte bekanntlich in Wellen durchgeführt werden, weshalb nicht alle Echo-Besitzer sofort auf diese zugreifen können.Alexa stellt sich bekanntlich geschlechtsneutral auf, weshalb der Online-Händler nie von weiblichen oder männlichen Stimmen spricht. Dennoch kann die neue Stimmoption definitiv als maskulin beschrieben werden. Wurde das Update bereits eingespielt, können Nutzer die Stimme mit Hilfe der Aufforderung "Alexa, ändere deine Stimme" wechseln. Das oben eingebettete Video zeigt eine passende Vorschau der neuen Stimmlage. Amazon gibt an, dass Nutzer auch mit der neuen Stimme auf Deutsch und Englisch kommunizieren können, ohne die Spracheinstellungen auf dem Gerät zu ändern.Im kommenden Jahr wird Amazon zudem ein neues Aktivierungswort einführen. Die smarten Lautsprecher können dann nicht nur mit den Hotwords "Alexa", "Computer", "Echo" und "Amazon" aktiviert werden, sondern hören zukünftig auch auf den Trigger "Ziggy". Die Änderung des Aktivierungsworts kann wie bisher über die Alexa-App durchgeführt werden.Einen genauen Termin für die Einführung von "Ziggy" gibt Amazon bisher ebenso wenig bekannt wie einen Hinweis, warum die Wahl gerade auf dieses Wort gefallen ist. Ob das Amazon-Motto "Von A bis Z" dahinter steht oder man vielleicht auf die ZigBee-Funktionalitäten der Smart-Home-Geräte anspielt bleibt somit offen.Sowohl die maskuline Alexa-Stimme als auch das "Ziggy"-Hotword waren bereits im Vorfeld für englischsprachige Regionen wie die Vereinigten Staaten (USA) vorgestellt worden und werden nun Schritt für Schritt in Deutschland eingeführt.