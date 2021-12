Xiaomi 12 (Pro) vorgestellt: Neue Top-Smartphones mit dickem Upgrade

Xiaomi hat kurz vor dem Ende des Jahres noch seine neuen Flaggschiff-Smartphones für 2022 vorgestellt. Mit dem Xiaomi 12 will man ein "kompaktes" Gerät mit Top-Hardware bieten, während das Xiaomi 12 Pro in Sachen Ausstattung vorläufig den Spitzenplatz für sich beansprucht.

Xiaomi verpasst dem 12 Pro gleich drei 50-Megapixel-Kameras

Xiaomi / Evan Blass

Daswird von seinem Hersteller als "kleines" Flaggschiff-Smartphone vermarktet, denn es ist mit einer Breite von knapp 70 Millimetern etwas schmaler als ein iPhone 13. Das fast vollflächige Display hat aber eine Diagonale von 6,28 Zoll und ist somit alles andere als klein.Xiaomi rühmt sich, ein hochwertiges AMOLED-Panel zu verbauen, das mit 419 PPI eine hohe Pixeldichte und immerhin 12-Bit-Farbtiefe bietet. Außerdem kann das Panel eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz erreichen und unterstützt HRD10+. Es wurde von DisplayMate mit der Note A+ bewertet, dürfte also tatsächlich eine ordentliche Qualität liefern.So richtig superkompakt ist das Xiaomi 12 allerdings nicht, hat es doch ober- und unterhalb des Bildschirms relativ breite Ränder. Diese sind unter anderem nötig, weil Xiaomi wieder zwei von Harman Kardon abgestimmte Stereolautsprecher verbaut. Als Hauptkamera verbaut Xiaomi hier einen Sony IMX766-Sensor, der mit seinen 50 Megapixeln Auflösung, Dual-Phase-Detection Autofokus, optischem Bildstabilisator und f/1.88-Blende das Potenzial hat, sehr ordentliche Bilder zu liefern.Hinzu kommt auch noch eine einfache 13-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen. Auf der Front installiert Xiaomi eine 32-MP-Kamera, die dank einer "Cyberfocus" genannte Funktion in der Lage sein soll, stets optimale Aufnahmen des Nutzers für Videogespräche oder Selbstporträts zu liefern. Der Akku des Xiaomi 12 ist immerhin 4500mAh groß und kann mittels USB-C-Kabel mit bis zu 67 Watt schnell geladen werden. Außerdem unterstützt das Gerät Wireless Charging mit maximal 50 Watt und Reverse-Charging mit bis zu 10 Watt.Mit demwill der chinesische Hersteller die Messlatte noch einmal ein Stück höher schieben. Das Display wächst hier auf ganze 6,73 Zoll und nutzt ein LTPO-Panel der zweiten Generation, das mit einer 2K-Auflösung und einer in 1-Hertz-Schritten auf bis zu 120 Hertz dynamisch steigerbaren Bildwiederholrate aufwartet. Xiaomi verspricht unter anderem, dass man durch die Verwendung sogenannte "Mikrolinsen" eine noch größere Schärfe und Lichtausbeute erzielen kann.Auch die Kameras werden beim Xiaomi 12 Pro aufgebohrt: der Hauptsensor ist ein Sony UMX707, der mit 50 Megapixeln arbeitet und 1,22 Mikrometer große Sensorpixel mitbringt. Der Chip ist somit deutlich größer als sonst in dieser Auflösungsklasse üblich und verfügt ebenfalls über eine per Hardware stabilisierte Optik.Hinzu kommt eine weitere 50-Megapixel-Kamera, die ausschließlich die Aufgabe hat, Porträtaufnahmen anzufertigen. Die Sensorpixelgröße wird mit 1,28 Mikrometern angegeben und es gibt ein Brennweitenäquivalent von 48mm sowie eine f/1.9-Blende. Auch die dritte Kamera des Xiaomi 12 nutzt einen 50-Megapixel-Sensor und hat ein 115 Grad breites Sichtfeld für Ultraweitwinkelaufnahmen. Die Frontkamera arbeitet auch im Xiaomi 12 Pro mit 32 Megapixeln.Xiaomi verpasst dem 12 Pro außerdem einen 4600mAh-Akku, der mit bis zu 120 Watt extrem schnell geladen werden kann. Optional sind bis zu 50 Watt mit einem speziellen Wireless-Charger möglich. Hinzu kommt auch wieder Reverse Wireless-Charging mit immerhin 10 Watt. Unter der Haube steckt in Xiaomis beiden neuen Flaggschiffen jeweils der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, also der neueste Top-SoC des US-Herstellers.Beim Arbeitsspeicher reicht die Palette von acht bis 12 Gigabyte auf LPDDR5-Basis, während der interne Flash-Speicher je nach Modell 128 oder 256 GB groß ist. Xiaomi verwendet bei allen Varianten einen Metallrahmen und Glas für die Rückenabdeckung, wobei die grüne Version mit einer Kunstlederabdeckung erhältlich ist.Das Xiaomi 12 ist in China zu Preisen ab umgerechnet gut 510 Euro zu haben, während das Xiaomi 12 Pro zu Preisen ab umgerechnet gut 650 Euro in den Markt startet. Wann und zu welchen Preisen die Geräte auch in Europa auf den Markt kommen, ist derzeit noch unklar. Als Betriebssystem läuft auf den neuen Xiaomi-Smartphones übrigens das neue Android 12 in Form der Xiaomi MIUI 13, die unter anderem mit einem überarbeiteten Design und zahlreichen neuen Widgets aufwartet.