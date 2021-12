Xiaomi 12: Kommt das neue Flaggschiff schon in wenigen Wochen?

Das Xiaomi 12, das das erste Smartphone mit Qualcomms neuem Snapdragon 8 Gen 1 sein wird, hat der chinesische Hersteller bereits offiziell angekündigt. Bisher war das offizielle Release-Datum des kommenden Flaggschiffs aber noch unbekannt.

Vorstellung wohl im Dezember

Der im chinesischen Web recht bekannte Leaker Digital Chat Station sagte jetzt aber voraus, dass Xiaomi seine neue Xiaomi-12-Reihe am 28. Dezember auf den Markt bringen könnte. In seinem Weibo-Post, der am Freitag, den 3. Dezember veröffentlicht wurde, gibt der Leaker an, dass Xiaomi die Modelle L3A, L3 und L2 auf den Markt bringen dürfte. Die verkürzten Modellnummern beziehen sich auf das Xiaomi 12, das Xiaomi 12X und das Xiaomi 12 Pro.Es ist keine große Überraschung, dass das Xiaomi 12 im Dezember auf den Markt kommen soll. Denn schließlich war das bereits im letzten Jahr beim Xiaomi Mi 11 der Fall. Aber die Tatsache, dass drei und nicht zwei Modelle auf den Markt gebracht werden, ist eine neue Information. Xiaomi 12X als Kompakt-Smartphone mit weniger Leistung?Anderen Gerüchten zufolge wird das Xiaomi 12 zwar mit dem Snapdragon 8 Gen 1 SoC ausgestattet sein, nicht aber das kleinere 12X. Dieses soll den Snapdragon 870 Chip erhalten. Es wäre dann eine Art abgespeckte Version des Basis-Flaggschiffs, die einen größeren 5000-mAh-Akku hätte, der 67 Watt Ladung akzeptiert und nicht 100 Watt wie das Xiaomi 12.Die Informationen, die ich gefunden habe, sind letztendlich aber ziemlich verwirrend, wie es oft der Fall ist. Vor allem, da Xiaomi kurz darauf auch die Xiaomi 12 Ultra- und Ultra Enhanced-Reihe auf den Markt bringen soll und man zwischen den verschiedenen Modellen und ihren unterschiedlichen Codenamen leicht den Überblick verlieren kann.Erwartet Ihr das Xiaomi 12 noch in diesem Jahr oder glaubt Ihr an einen Release 2022? Teilt es uns in den Kommentaren mit!