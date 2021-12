Xiaomi TV Stick 4K mit Android TV 11, Dolby Vision & Atmos vorgestellt

Mit dem Xiaomi TV Stick 4K spendiert der Hersteller seinem beliebten Streaming-Stick ein hochauflösendes Upgrade und stellt sein TV-Zubehör-Lineup konkurrenzfähig gegen den Amazon Fire TV 4K Stick auf. Mit an Bord sind Android TV 11, Dolby Vision, Atmos und Co.

Mehr braucht es nicht: Dolby Vision, Atmos, Chromecast und Assistant

Xiaomi

Während Xiaomi das Video-Streaming in einer hohen UltraHD-Auflösung bisher nur mit der Mi TV Box S ermöglichte, wird der chinesische Konzern zeitnah mit dem Xiaomi TV Stick 4K starten. Obwohl bisher keine Informationen zu einem genauen Release-Termin oder Preis vorliegen, enthüllt die globale Produktseite des neuen Amazon Fire TV Stick 4K-Konkurrenten einen Großteil der technischen Details. Unter anderem wird der Streaming-Stick über Google Android TV 11 verfügen.Neben der zeitgemäßen Auflösung verfügt der Xiaomi TV Stick 4K über Wiedergabeoptionen in Dolby Vision (HDR), Dolby Atmos und DTS HD. Ebenso ermöglicht Android TV die Integration einer kabellosen Chromecast-Verbindung zu Smartphones und des Google Assistant . Letzterer wird per Knopfdruck über die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung aktiviert, die zusätzlich über dedizierte Buttons für Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video verfügt. Über den vorinstallierten Play Store stehen zudem viele weitere Apps zum Download bereit.Im Datenblatt des Xiaomi TV Stick 4K ist die Rede von einem ARM Cortex A35-Chip mit vier Rechenkernen (Quad-Core), der Mali G31 MP2-Grafikeinheit und 2 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher ist mit 8 GB bemessen und gefunkt wird über einen nicht näher definierten WLAN-Standard im 2,4 GHz- und 5,0 GHz-Netz sowie via Bluetooth 5.0. Der Anschluss des kompakten Sticks erfolgt klassisch per HDMI. Über einen Micro-USB-Port wird zudem eine zusätzliche Stromverbindung hergestellt. Das benötigte Zubehör, inklusive eines HDMI-Extender-Kabels, sind im Lieferumfang enthalten.