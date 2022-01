Microsoft Edge bekommt neuartige Funktionsleiste auf der rechten Seite

Microsofts Browser Edge hat seit der Umstellung auf Chromium riesige Fortschritte gemacht. Das liegt einerseits an der zugrundeliegenden Technik, andererseits an Funktionen, die der Redmonder Konzern mit beeindruckender Regelmäßigkeit entwickelt und verteilt.

Discover, Rewards, Speedtest, Games und Microsoft 365

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Wenn man streng ist, dann gleichen sich alle Chromium-Browser "unter der Haube". Natürlich gibt es an der dem Nutzer zugewandten Oberfläche aber teils große Unterschiede und Microsoft Edge hat hier in den vergangenen Monaten große Anstrengungen unternommen und sich auch einen hervorragenden Ruf erarbeitet.In der Canary-Version von Microsoft Edge haben die Entwickler nun - wie Twitter-Nutzer Benjamin Mathis entdeckt hat (via Deskmodder ) - auf der rechten Seite eine neue Funktionsleiste integriert. Diese bekommen allerdings nicht alle Anwender zu sehen, die den Browser über diese Vorab-Ausgabe testen, dabei handelt es sich nämlich um einen A/B-Test, der nicht allen Canary-Nutzer zur Verfügung gestellt wird.Laut Mathis kann man über diese (auf Wunsch abschaltbare) Seitenleiste derzeit auf fünf Funktionalitäten zugreifen: Discover, tägliche Aktivitäten im Rahmen von Microsoft Rewards, Speedtest, Games und Schnell-Aktionen bei Microsoft 365. Nach dem Drücken des jeweiligen Buttons öffnet sich ebenfalls auf der rechten Seite ein Bereich mit passenden Funktionen. Die meisten dieser Features sind selbsterklärend: Bei Rewards lassen sich durch das Absolvieren täglicher Aufgaben wie Quizzen passende Punkte sammeln.Das Messen der Internet-Geschwindigkeit startet mit einem einzigen Klick einen typischen Speed-Test, das Panel für Games hat Microsoft bereits Ende des Vorjahres (an anderer Position) gestartet. Im Fall des Microsoft 365-Bereiches lassen sich unter anderem neue Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente schnell anlegen, Discover schließlich bietet dem Nutzer zusätzliche und vertiefende Informationen zu bestimmten aktuellen Themen.