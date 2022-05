"Unnamed Project": Microsoft entwickelt Editor für effektvolle Designs

Microsoft scheint den Nutzern weitergehende Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Nutzungsumgebung geben zu wollen. Im Rahmen eines "Unnamed Project" wird ein Tool entwickelt, mit dem sich animierte Hintergründe mit verschiedenen Effekten gestalten lassen.

Einfach zu bedienen

Die fraglichen Informationen stammen von Aggiornamenti Lumia, einem recht treffsicheren Leaking-Kanal. Dieser berichtet über eine App, die sich bei Microsoft in Entwicklung befindet und einfach als "Projekt ohne Namen" geführt wird. Mit dieser sollen sich unter anderem Hintergrundbilder mit eigenen Effekten und Animationen versehen lassen können, wie man es beispielsweise auch von der Wallpaper Engine, einem Steam-Projekt kennt.Allerdings ist noch wenig über die Software und ihre Einordnung als Produkt bekannt. Es scheint, als wäre sie in erster Linie als Tool für die Xbox-Plattform gedacht. Allerdings könnte sie durchaus auch für Windows eingesetzt werden. Die Benutzeroberfläche sieht dabei ähnlich aus wie ein einfaches Werkzeug für den Videoschnitt, so dass man mit einschlägigen Erfahrungen wohl recht schnell zu ersten Erfolgen kommen sollte.Die Software selbst bietet verschiedene vorgefertigte Effekte an, mit denen Anwender ihre eigenen Designs aufpeppen können. Diese werden über eine Zeitleiste gesteuert. Es wird allerdings auch möglich sein, eigene Effekte in das Tool zu integrieren, so dass die Möglichkeiten entsprechend erweitert werden. Welche technischen Voraussetzungen oder Formate dafür nötig sind, ist noch nicht bekannt.Im Grunde handelt es sich beim "Unnamed Project" um ein Tool, wie es bereits in verschiedenen Varianten auf dem Markt verfügbar ist. Allerdings könnte Microsoft hier dafür sorgen, dass die Nutzung vereinfacht und besser in die Prozesse der eigenen Plattform integriert wird. Es wird sich außerdem zeigen müssen, ob sich die Software vor allem an Entwickler richtet oder für alle interessierten Anwender bereitgestellt wird.