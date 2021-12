Phishing-Hochsaison: LKA warnt vor Betrug und zeigt Spam-Kampagnen

Das LKA hat Beispiele aktueller Phishing-Versuche im Namen bekannter Unternehmen veröffentlicht, um Internetnutzer besser zu sensibilisieren, wie gut so manch eine Kampagne mittlerweile geworden ist. Zuletzt gab es entsprechende Beispiele von DHL, AVM und Microsoft.

Generell gilt:

Banken, Sparkassen und Kreditinstitute werden Sie niemals auf diesem Wege auffordern, Ihre persönlichen Bankdaten/Kundendaten zu verifizieren! Folgen Sie keinen Links aus solchen Mails und öffnen Sie keine Anhänge! Es besteht neben Phishing Ihrer Zugangsdaten auch die Gefahr von Schadsoftware. Sollten Sie unsicher sein, so kontaktieren Sie immer Ihre Bank auf alternativem Wege (z.B. per bekannter Hotline).Sollten Sie bereits auf die Masche hereingefallen sein, so informieren Sie unverzüglich Ihre Bank und erstatten Sie im Anschluss Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei oder über die jeweils zuständige Onlinewache