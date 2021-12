Windows 11: Neues Update mit Widget-Änderungen & Sprachsteuerung

Microsoft stattet seine Windows 11-Insider mit einem großen Update aus. Das Preview Build 22518 bringt unter anderem ein verbessertes Kontextmenü für den Explorer, einen überarbeiteten Taskleisten-Schalter für Widgets, mehr Wallpaper und eine interessante Sprachsteuerung.

Neue Sprachsteuerung für Windows 11 vorgestellt

Verbesserungen im Windows 11 Insider Preview Build 22518

Mit dem heutigen Build rollen wir eine grundlegende Plattformänderung aus, um die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit des Eingabeumschalters für Insider zu verbessern, die mehrere Tastatursprachen und -layouts verwenden. Darüber hinaus aktualisieren wir den Eingabeumschalter, so dass er jetzt einen Acryl-Hintergrund hat.

"Installieren" beim Rechtsklick auf Schriftartdateien und .inf-Dateien.

"Zertifikat installieren" beim Rechtsklick auf .cer-Dateien.

"Netzlaufwerk zuordnen" und "Netzlaufwerk trennen" bei Rechtsklick auf Diesen PC.

"Trennen" beim Rechtsklick auf Netzlaufwerke.

Die Fähigkeit für personalisierte Kombinationen von Emoji basierend auf Gesicht und Hautfarbe von Familienmitgliedern, Paaren mit Herz, Küssen und Händchenhalten, die wir mit Build 22504 eingeführt haben, ist nun für alle Insider im Dev Channel verfügbar.

Beginnend mit Build 22509 haben wir mit dem Rollout einer Änderung zur Anzeige der Uhrzeit und des Datums begonnen, die nun auch in den Taskleisten des oder der sekundären Monitore angezeigt wird. Dies ist jetzt für alle Insider im Dev Channel verfügbar.

Wir haben unter Personalisierung > Texteingabe in den Einstellungen eine neue Option für die extragroße Buchstabenhöhe für Benutzer von Simplified Chinese IME hinzugefügt.

Insider können das Windows 11 Preview Build 22518 ab sofort über den Dev-Kanal beziehen. In den Mittelpunkt des Updates rückt Microsoft - neben diversen Bugfixes - die so genannte "Spotlight Collection", eine neue Option für Hintergrundbilder. Täglich wechselnde Wallpaper liefern dabei wissenswerte Informationen zu neuen Motiven, ähnlich wie man sie von den Windows-Sperrbildschirmen mit Spotlight-Option kennt. Das neue Feature testen die Redmonder zu Beginn allerdings mit nur fünf neuen Hintergründen.Eine weitere auffällige Neuheit innerhalb des Insider Preview Builds stellt der neue Einstiegspunkt für Widgets dar, der nun am linken Seitenrand der Taskleiste zu finden ist. Ähnlich wie unter Windows 10 ("News & Interests") zeigt dieser eine Wettervorschau und stellt somit eine Art Wiedererkennungsmerkmal dar. Werden die Symbole in der Taskleiste linksbündig angeordnet, wechselt die Position an seinen üblich Platz, rechts neben dem "Task View"-Icon.Mit dem "Voice Access" (dt. Sprachzugriff) stellt Microsoft eine weitere Neuheit vor, die es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ermöglichen soll, ihren PC auf einfache Art und Weise per Stimme zu steuern. Zu Beginn nur in englischer Sprache verfügbar, zeigen sich im Blog des Unternehmens bereits jetzt eine Vielzahl von Befehlen, vom Öffnen diverser Programme über das Wechseln von Anwendungen und das Surfen im Internet bis hin zum Lesen und Verfassen von E-Mails.Zu guter Letzt aktualisiert Microsoft das Kontextmenü (rechte Maustaste) diverser Dateiformate im Windows 11-Explorer. Font-, .inf- und .cer-Dateien lassen sich somit noch schneller installieren und Netzlaufwerke einfacher verbinden sowie trennen. Nachfolgend findet ihr eine kompakte Übersicht der Änderungen und Verbesserungen. Die vergleichsweise lange Liste an Bugfixes und bekannten Fehlern führt Microsoft in diesem Blog-Beitrag auf.Das Kontextmenü im Datei-Explorer wurde aktualisiert, um diese Optionen auf Basis des Feedbacks zur obersten Ebene zu machen: