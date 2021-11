World of Warcraft: Blizzard kündigt Patch 9.2 und neuen Raid an

Patch 9.2: Über Zereth Mortis, den Mausoleum der Ersten-Raid und vieles mehr

Mit dem "Ende der Ewigkeit" kündigt Blizzard den kommenden Patch 9.2 für sein Online-Rollenspiel World of Warcraft an. Das vermutlich letzte Inhaltsupdate der aktuellen Erweiterung WoW: Shadowlands bringt nicht nur ein neues Gebiet ins Spiel, sondern zudem einen weiteren Schlachtzug. In diesem kehren erstmals die lang erwarteten Tier-Sets für die verschiedenen Klassen des MMORPGs zurück, die von Spielern in den letzten Monaten und Jahren stark nachgefragt wurden. Ebenso gibt es Updates zur Warcraft-Story und den legendären Gegenständen.Das neue Open-World-Gebiet Zereth Mortis stellt laut den Entwicklern des Spiels die "Werkstatt der Ersten" dar, die nicht nur die Spielwelt von Azeroth, sondern auch die der Schattenlande erschaffen haben. Neue Lebewesen und eine ausgeprägte Flora zeigen sich bereits im oben eingebundenen Video, das der aktuellen Developer Preview entspringt. Bleibt World of Warcraft seinem Schema treu, dürfte es auch in dieser Zone, neben einer erweiterten Hauptgeschichte, diverse tägliche und wöchentliche Quests zu bewältigen geben.Patch 9.2 wird mit dem Mausoleum der Ersten außerdem einen neuen Schlachtzug (engl. Raid) hinzufügen, der bekanntlich im normalen, heroischen und mythischen Schwierigkeitsgrad von Spieler angegangen werden kann. Viele Informationen ließen die Entwickler dazu noch nicht durchblicken, man wird jedoch auf elf Bosse treffen, zu denen auch die Gegenspieler Anduin und der Kerkermeister gehören sollen. Ebenso wichtig scheint, dass sich Blizzard endlich dazu entschlossen hat, die Tier-Sets für Klassen neu aufleben zu lassen. Diese beschränken sich jedoch nicht ausschließlich auf den Raid. Auch in der freien Welt, im PvP und in Dungeons soll man an die begehrten Items kommen können.Abschließend leitet Patch 9.2 die dritte Mythic+-Saison mit der Integration des Mega-Dungeons Tazavesh als "Split-Dungeon" ein, hebt die maximale Itemstufe an und bringt diverse Verbesserungen ins Spiel, wie zum Beispiel die Möglichkeit im Verlauf bis zu zwei legendäre Gegenstände auszurüsten. Wann genau das Ende des Ewigkeit erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Experten gehen davon aus, dass man den Februar 2022 angepeilt.