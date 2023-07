Hüpf-Bug: Blizzard rät WoW-Spielern, in Kämpfen nicht zu springen

Das ständige Springen gehört für viele World of Warcraft-Spieler zum über Jahre antrainierten Bewegungsmuster. Jetzt hat sich ein kurioser Bug eingeschlichen, der das Hüpfen zur gefährlichen Sache macht. Wer im Kampf springt, fliegt vom Testserver.

Jetzt muss man lernen, die Finger stillzuhalten

Zusammenfassung WoW-Spieler aufgepasst: Springen beim Kampf führt zu Verbindungsabbruch.

Bug verursacht Disconnect bei CCs in der Luft.

Entwickler bitten Spieler, Sprung-Taste im Kampf nicht zu nutzen.

Entwickler versprechen, Spielern ihre Leertasten zurückzugeben.

Die Geschichte von Wow ist auch geprägt von kuriosen Bugs - die sogar Wissenschaftler beschäftigen . Jetzt ist in der Classic-Version des Spiels ein Fehler aufgetaucht, der zwar scheinbar einfach zu vermeiden ist, bei genauerer Betrachtung aber zu einer echten Herausforderung für unzählige Spieler werden könnte. Auf dem WoW Classic PTR kommt es ungewöhnlich häufig zu Verbindungsabbrüchen. Tester klagen darüber, dass offenbar das Hüpfen in direktem Zusammenhang mit den Serverfehlern steht.Wie Classic Game Producer "Aggrend" alias Josh Greenfield dann schnell bestätigt (via PCGamesN ), liegen die Spieler mit dieser Vermutung genau richtig. Die Verbindungsabbrüche stehen in direktem Zusammenhang mit dem Springen und Kontrolleffekten, die den Nutzer treffen. "Bitte vermeidet es, im Kampf zu springen, da dies in der Tat dadurch verursacht wird, dass ihr betäubt, angewurzelt oder anderweitig in der Luft mit CCs belegt werdet."Greenfield und die Entwickler sind sich dabei sehr bewusst, was man mit diesem scheinbar sehr einfachen Tipp von den meisten Spielern abverlangt. Einen kleinen Witz kann und will sich der Entwickler deshalb ab dieser Stelle nicht verkneifen: "Wow-Spieler zu bitten, die Sprung-Taste nicht zu spammen, ist in etwa so, als würde man sie fragen, nicht zu atmen. Entschuldigung, ihr könnt eure Leertasten bald wieder haben, ich verspreche es!"