Wer stellt die zuverlässigsten Autos her? Elektro-SUVs abgeschlagen

Mit einer alljährlichen Studie zur Zuverlässigkeit liefert die US-Or­ga­ni­sa­tion Consumer Reports ein Ranking von Autos auf Basis von Nutzerbewertungen. In diesem Jahr auffällig: Elektroautos im SUV-Format schneiden nur unterdurchschnittlich ab, Tesla landet auf dem vorletzten Platz.

Elektro-SUVs unterdurchschnittlich, Tesla noch unterdurchschnittlicher

Tesla ist sich als Branchentreiber und Aufsteiger unter den Autoherstellern besonderer Aufmerksamkeit sicher. Jetzt führt das Unternehmen eine Kategorie an, bei der man sicher gerne auf das Rampenlicht verzichtet hätte. Im diesjährigen Consumer Report zu Autos landet das US-Unternehmen auf dem 27. Platz und damit nur eine Position vor dem Schlusslicht Lincoln.Mit einem genauen Blick auf das Ranking zeigt sich laut der Studie aber auch ein allgemeiner Trend in Bezug auf die Kategorie der Elektroautos im SUV-Format. Voll-elektrische SUVs sind demnach die am schlechtesten bewertete Kategorie, mit einer "unterdurchschnittlichen Zuverlässigkeit", so die Verbraucherorganisation. Aus Sicht von Consumer Reports muss hier wohl mit einem weit verbreiteten Glauben aufgeräumt werden. Elektromodelle verfügen zwar über weniger Antriebskomponenten, daher treten in diesem Bereich durchschnittlich auch weniger Probleme auf. Allerdings verbauen die Hersteller in ihren Modellen viel neue Technologie, die auch neue Probleme mit sich bringt."Die Mitglieder berichten häufiger über auftretende Probleme mit der Fahrzeugelektronik und den elektrischen Systemen als mit dem elektrischen Antriebsstrang", so die Studienmacher und betonen, dass dies für alle Preiskategorien gilt: "insbesondere auch für Luxusmodelle wie den Audi E-Tron und das Tesla Model X". Zur Ehrenrettung sei erwähnt: Das Model 3 kann eine durchschnittliche Wertung erreichen.Der Consumer Report versucht die Zuverlässigkeit von Autos mit der Bewertung von 320.000 Fahrzeugen in 17 Kategorien abzubilden, die von quietschenden Bremsen und kaputten Innenverkleidungen bis hin zu großen Problemen mit Antriebssystemen reichen. Die vordersten Ränge sichern sich in diesem Jahr die Modelle Lexus GX, Kia Niro EV und Toyota Prius Prime, am anderen Ende bilden Tesla Model Y, Chrysler Pacifica und Subaru Ascent die Schlusslichter. Mit einem Blick auf die Gesamtwertung der Hersteller schneiden Lexus, Mazda und Toyota am besten ab.