Apple hat offenbar die Pläne für die Einführung eines eigenen Elek­tro­au­tos auf Eis gelegt. Nach fast einem Jahrzehnt, in dem der Konzern ver­such­te, die Voraussetzungen für einen Kon­kur­renz­kampf mit Anbietern wie Tesla zu schaffen, wurde das Projekt jetzt angeblich gestoppt.

Laut einem Bericht des US-Wirtschaftsdiensts Bloomberg , bei dem man sich, wie so oft, auf seine meist äußerst zuverlässigen Quellen im Umfeld des Unternehmens beruft, hat Apple seine Pläne für ein eigenes Elektroauto aufgegeben. Das Projekt, welches bisher unter dem Namen "Titan" vorangetrieben wurde, soll zugunsten der Arbeit an KI-Produkten gestrichen worden sein.Intern habe Apple die Aufgabe der Arbeit an seinem E-Auto-Projekt bereits kommuniziert, wobei nun ein Teil der Mitarbeiter in andere Abteilungen versetzt wird. Dort sollen die Mitarbeiter nun unter anderem an Projekten rund um das Thema "Generative KI" werkeln. Zuletzt ging man davon aus, dass Apple sein erstes Elektroauto wohl im Jahr 2028 auf den Markt bringen würde.Apple arbeitete, soweit bekannt, schon seit 2014 daran, ein eigenes, weitestgehend autonom fahrendes Auto mit Elektroantrieb auf den Markt zu bringen. Das Projekt lief also schon seit fast zehn Jahren. In dieser Zeit stieß man aber immer wieder auch auf massive Probleme, die nicht zuletzt auf mangelnde Erfahrung im Automarkt zurückzuführen sein sollten.War anfangs laut Gerüchten noch von einem Launch des Apple-Autos bereits im Jahr 2019 die Rede, so wanderte der angeblich intern diskutierte Zeitraum für den Marktstart von 2019 im Laufe der Jahre bis ins Jahr 2026. Aufgrund diverser Probleme landete man mittlerweile angeblich im Jahr 2028, wenn es um den Termin für die Einführung des Apple-Autos ging, doch auch daraus wurde nichts.Letztlich scheiterte Apples Auto-Projekt an der aktuellen Marktsituation und dem Wunsch des Unternehmens, eine möglichst große Marge zu erzielen. Zwar lag der ursprüngliche gehandelte Preis für das günstigste Apple-Auto mit 100.000 Dollar auf einem sehr hohen Niveau, doch soll die traditionell hohe Marge mit einem Auto nicht erreichbar gewesen sein.