Pixel 6: Weitere schwere Probleme mit dem Fingerabdrucksensor

Nein, die folgende Meldung ist keine Dublette. Denn ja, bereits gestern berichteten wir über (Sicherheits-)Probleme mit dem Fingerabdrucksensor des Pixel 6 (Pro). Mittlerweile ist klar: Es gibt weitere vergleichbare Bugs - konkret geht es darum, dass der Sensor den Geist aufgibt.

Akku nicht leer werden lassen!

Die Neuerfindung der Google-Smartphones

Google

Pixel 6 und Pixel 6 Pro könnte man eigentlich als fantastische Geräte bezeichnen, auch wir waren im Test begeistert. Der Konjunktiv ist hier bewusst gewählt, denn das bereits große Aber des Tests wird mit nahezu jedem Tag größer. Denn es war schon längst klar, dass der Fingerabdrucksensor der neuesten Google-Smartphones nicht der beste ist und sehr langsam reagiert. Doch nun kommen gleich mehrere kapitale Bugs hinzu, die das Unternehmen aus dem kalifornischen Mountain View schleunigst per Software-Update in den Griff bekommen sollte - wenn das überhaupt möglich ist.Denn nach dem gestrigen Bericht, wonach unter gewissen Umständen fremde Personen per Fingerabdruck ein Pixel 6 entsperren können, kommt nun ein ziemlich merkwürdiges Verhalten dazu, dass zur Folge hat, dass der Sensor gar nicht mehr funktioniert.Konkret berichten Nutzer in einem Thread auf Reddit (via Android Police ), dass der Fingerabdruckscanner nicht mehr funktioniert, nachdem der Akku einmal entleert worden ist. Redditor TechAudience2888 schreibt: "Der Fingerabdruckscanner meines Pixel 6 Pro funktionierte bis gestern Abend einwandfrei, doch dann ging mir der Akku aus. Nach dem Einstecken zum Aufladen und der einmaligen Eingabe meines PINs bemerkte ich, dass das Symbol für den Fingerabdruckscanner nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt wird. Jetzt muss ich den PIN jedes Mal eingeben, wenn ich den Bildschirm entsperren will."In den Einstellungen fehlt dann auch der Eintrag für den Fingerabdruck, ein Neueinrichten dieser Funktion zum Entsperren hilft auch nicht, da das Erfassen des Abdrucks nicht länger funktioniert. Das ist auch kein Einzelfall, es gibt mittlerweile einen Eintrag im Bugtracker von Google mit zahlreichen Rückmeldungen dazu.Die gute Nachricht: Es dürfte sich hier nicht um ein Hardware-Problem handeln. Denn es ist möglich, den Bug wieder wegzubekommen. Das ist allerdings eher mühsam, denn nach einem Factory Reset funktioniert der Scanner wieder, wie er sollte. Bis Google einen Patch bereitstellt, sollten Nutzer also versuchen, den Akku nicht komplett zu entleeren.