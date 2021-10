Pixel 6-Funktionen für ältere Pixel-Modelle: So einfach wird das nicht

Die Pixel Smartphone-Familie soll Android von seiner besten Seite zeigen. Der frische Vorzeige-Nachwuchs Pixel 6 und 6 Pro bringt einiges an Neuerungen mit. Die sind eng mit dem neuen Tensor-Chip verzahnt, Google will aber einige davon auch auf ältere Modelle bringen.

Der neue Tensor-Chip spielt eine zentrale Rolle und macht Umwege nötig

Alle Funktionen werden es nicht schaffen

Technische Daten der neuen Google Pixel-Smartphones Modell Pixel 6 Pixel 6 Pro Betriebssystem Android 12 Display 6,4 Zoll, AMOLED, FHD+, 90 Hertz 6,71 Zoll, OLED, QHD+, 120 Hertz Speicher 8 GB LPDDR4-RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB LPDDR4-RAM, 128/256/512 GB Speicher CPU Google Tensor 8-Core Prozessor Hauptkamera Dual-Kamera, 50 + 12 Megapixel Triple-Kamera, 50 + 48 + 12 Megapixel Frontkamera 8 Megapixel 12 Megapixel Sensoren Näherungs-/Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser/Kreisel, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer, Spektral- und Flickersensor Verbindungen 5G, USB Typ-C, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5 SIM Dual-SIM (Nano-SIM,e-SIM) Satelliten GPS, GLONASS, Galileo,QZSS, BeiDou Gehäuse 100% recyceltes Aluminium, IP68, Farben Schwarz, Weiß, Grau, Rot, Grün, Gold Akku 4614 mAh, 23 W Schnellladen,Drahtloses Laden, Reverse Charging 5000 mAh Preis ab 649 Euro ab 899 Euro

Google

Besitzer von Pixel-Geräten kennen das Spiel: Hat man sich einmal ein Smartphone mit Google-Siegel zugelegt, verspricht die Vorstellung der nächsten Generation erneut Spannung. Denn viele der Funktionen, die die Entwickler auf den neuen Flaggschiffen ihre Premiere feiern lassen, dürfen früher oder später auch auf älteren Modellen landen. Doch wie steht es um diese Tradition bei der neuen Generation, die viele Funktionen eng mit dem neuen hauseigenen Tensor-Chip verknüpft? Google spricht hier im Gespräch mit Android Authority von einigen Hürden, die man aber nehmen will."Wie bei allen Pixel-Funktionen ist es unser Ziel, so viele (...) wie möglich auf ältere Pixel-Geräte zu bringen, sofern dies technisch möglich ist", so die Entwickler. Allerdings betont man, dass dieser Prozess "einige Zeit" in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus müssen sich Nutzer gerade in Bezug auf die Pixel-6-Funktionen darauf einstellen, dass diese auf anderen Geräten auch eine etwas andere Umsetzung erfordern.Und dann muss man zu guter Letzt natürlich auch eingestehen, dass mit dem Wechsel zu den hauseigenen Chips die Rückwärtskompatibilität der Funktionen deutlich schwerer als in den vergangenen Jahren aufrechterhalten werden kann: "Einige Technologien werden zusätzliche technische Investitionen erfordern, wie z.B. Live Translate, da unsere gerät-eignen Sprachmodelle auf dem proprietären Tensor-Chip des Pixel 6 (...) laufen", so Google. Einen Zeitplan für die Auslieferung von Pixel-6-Funktionen für die Pixel-Familie will man noch nicht nennen.