Snapdragon 898-Debüt: Termin für die neue Handy-Flaggschiff-CPU

Qualcomm hat den Termin für seine Haus-Konferenz bekannt gegeben. Traditionell wird dabei auch die kommende Vorzeige-CPU für Smartphones enthüllt. Ende des Monats dürften damit alle Fakten zum Snapdragon 898 auf dem Tisch liegen.

Wer im nächsten Jahr ein Flaggschiff kauft, hat gute Chancen auf diesen Chip

Das wird es wohl zu sehen geben

Der Snapdragon Tech Summit ist zwar eigentlich ein Event, welches sich nicht direkt an Konsumenten richtet. Trotzdem verspricht die Konferenz seit Jahren spannende Neuigkeiten zu den Antrieben, die Nutzer von Highend-Geräten im nächsten Jahr erwarten können. Jetzt hat Qualcomm bekanntgegeben, dass man in diesem Jahr vom 30. November bis zum 2. Dezember unter anderem zur Vorstellung neuer Prozessoren lädt.Wie auch WCCFTech Bericht schreibt, ist es für das Unternehmen dabei Tradition, am ersten Tag des Events den Nachfolger für die aktuell leistungsstärkste CPU genauer vorzustellen. In diesem Jahr ist also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass am 30. November die Vorstellung des Snapdragon 898 erfolgt - schließlich will Qualcomm zum Auftakt einen Ausblick darauf geben, welche Fortschritte man bei Performance und Leistung in einem Jahr erzielen konnte.Wie immer liefert die Gerüchteküche schon zum jetzigen Zeitpunkt eine reichhaltige Auswahl an Informations-Häppchen . So will der Leaker MauriQHD, der in den letzten Monaten immer wieder treffsichere Aussagen liefern konnte, auch zum Snapdragon 898 Auskunft geben können. Demnach vertiefen Qualcomm und Samsung ihre Partnerschaft weiter und nutzen für die Massenproduktion den 4nm-Prozess der Südkoreaner - der soll auch beim anstehenden Exynos 2200 zum Einsatz kommen.Leaks schreiben dem Snapdragon 898 außerdem dasselbe Tri-Cluster-CPU-Design wie den Vorgängern zu - also einen Aufbau mit Hochleistungskern, Leistungskernen und Effizienzkernen. Zu guter Letzt soll die Leistung durch einen neuen KI-Coprozessor gesteigert werden, der eine intelligente Steuerung der Taktraten und Energieaufnahme ermöglichen soll. Spätestens Ende des Monats wissen wir mehr.