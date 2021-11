Xbox Series X lieferbar: Microsoft startet Bundle für mtl. 32,99 Euro

Microsoft bringt das All Access-Bundle nach Deutschland und bietet die Xbox Series X und Series S ab sofort in Kombination mit dem Xbox Game Pass Ultimate zu monatlichen Raten ab 24,99 Euro an. Cyberport gehört zu den ersten Händlern, die das Paket hierzulande verkaufen.

Konsolen sind direkt lieferbar

Xbox Series X-Konsole

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 32,99 Euro monatlich für 24 Monate

Keine zusätzlichen Kosten

Xbox Series S-Konsole

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 24,99 Euro monatlich für 24 Monate

Keine zusätzlichen Kosten

Ratenkauf: Rechnen wir es durch

Xbox Series X-Konsole jetzt sofort lieferbar!

Pünktlich zum Vorweihnachtsverkauf startet das aus den USA bekannte Xbox All Access-Programm in Deutschland. Dabei verkaufen die Redmonder zusammen mit "ausgewählten deutschen Einzelhändlern" ihre Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S im Paket mit dem durchaus nützlichen Xbox Game Pass Ultimate auf Basis einer 0%-Finanzierung mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Kosten betragen monatlich wahlweise 24,99 Euro (Series S) oder 32,99 Euro (Series X). Im Gegensatz zum Einzelkauf spart man geringfügig und dieMicrosoft und Cyberport gestalten den Ratenkauf vergleichsweise transparent. Für Spieler ein fairer Deal, vorbehaltlich der Bonitätsprüfung. Der Gesamtpreis des Xbox Series X-Bundles beträgt 791,76 Euro, verteilt auf monatliche Raten in Höhe von 32,99 Euro. Zinsen fallen keine an. Rechnet man die UVP der Konsole (499,99 Euro) dagegen, verbleiben 291,77 Euro für den Xbox Game Pass Ultimate. Auf 24 Monate verteilt schlägt dieser also mit monatlich 12,16 Euro anstelle der sonst üblichen 12,99 Euro zu Buche. Insgesamt kann man so circa 20 Euro gegenüber dem Einzelkauf sparen.Es handelt sich um einen klassischen Ratenkauf, nicht um eine Miete. Am Ende der Ratenzahlung gilt die Konsole somit als Eigentum, das entsprechend nicht zurückgegeben werden muss.