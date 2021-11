Microsoft Loop: Neue App zum 'gemeinsamen Denken, Planen, Erstellen'

Heute starte die Microsoft Ignite, eine auf Entwickler und Unternehmenskunden ausgerichtete Konferenz. Dort präsentiert der Redmonder Konzern auch passende Software, darunter Microsoft Loop. Die Anwendung steht unter dem Motto "Gemeinsam denken, planen, gestalten".

Für Zusammenarbeit in Teams

Die Pandemie hat vieles, wenn nicht sogar alles verändert. Das gilt auch für Arbeit und das Lernen, wie Wangui McKelvey, General Manager von Microsoft 365, im Rahmen der Ignite-Konferenz erläutert: "In den letzten 18 Monaten hat sich die Welt verändert, und wir haben uns an ein neues Arbeitsumfeld angepasst, in dem die Menschen die traditionellen Kommunikationsmittel und die persönliche Zusammenarbeit durch alternative Lösungen ergänzen müssen, indem wir alles, was wir in unserem Leben tun, schnell digitalisieren."An diese veränderten Umstände muss sich auch Office anpassen, so Microsoft. Und das ist auch der Grund, warum man Microsoft Loop entwickelt hat und vorstellt. Microsoft: "Die App kombiniert eine leistungsstarke und flexible Arbeitsfläche mit portablen Komponenten, die sich frei bewegen lassen und applikationsübergreifend synchronisiert bleiben - so können Teams gemeinsam denken, planen und erstellen."Microsoft Loop besteht aus drei Elementen: Loop-Komponenten, Loop-Seiten und Loop-Arbeitsbereiche.Man muss Microsoft Loop wahrscheinlich erst selbst ausprobieren, um es im vollen Umfang zu verstehen, aber laut der Beschreibung des Konzerns klingt das nach einer Produktivitäts-Software wie Notion. Loop-Komponenten sollen jedenfalls für Microsoft 365-Anwendungen wie Outlook, Teams und OneNote im Verlauf dieses (Rest-)Jahres starten.