Microsoft: Context IQ holt passende Infos für Office-Nutzer heran

Microsoft erweitert sein Editor-Modul, das bisher vor allem für die korrekte Rechtschreibung und Grammatik in Dokumenten zuständig war, um eine neue Kontext-Option. Diese soll das Anreichern mit wichtigen Informationen deutlich erleichtern.

Mehr Fokus aufs Wesentliche

Microsoft nennt die Technologie hinter den neuen Funktionen Context IQ. Diese beruht wiederum auf Microsoft Graph, der KI-gestützten Such-Technologie der Redmonder. Im Hintergrund dockt diese an verschiedenste Quellen aus dem persönlichen Bestand des Nutzers, seines Teams und des Unternehmens an, um ihn bei der täglichen Arbeit ein Stück weit zu unterstützen.Im Kern geht es darum, dass die KI im Hintergrund versucht, jeweils die passenden Informationen vorzuhalten, die der User in einem bestimmten Moment eventuell in sein Dokument integrieren möchte. Bei Kontakten funktioniert dies beispielsweise ähnlich, wie es die meisten User von Facebook kennen. Gibt der Nutzer ein @ ein, öffnet sich parallel ein Kontextmenü, in dem beispielsweise Team-Kollegen angezeigt werden, die am gleichen Projekt arbeiten, zu dem eine editierte E-Mail gehört.Wenn die KI hingegen erkennt, dass der User einen Terminvorschlag machen will, verbindet sich Context IQ mit den Kalendern der anderen Kollegen und unterbreitet Vorschläge, an denen die anderen genannten Personen noch keinen Eintrag haben. Beruhend auf dem Thema in einer E-Mail werden aber auch passende Dokumente aus dem jeweiligen Projekt angeboten.Context IQ steht aber auch in diversen anderen Kommunikations-Tools des großen Office-Pakets zur verfügung. Wenn man mit Kollegen beispielsweise an der Ausarbeitung eines Verkaufsangebotes arbeitet, werden automatisch auch passende Daten aus der Dynamics-Umgebung bereitgestellt. Letztlich geht es hier darum, den Nutzern den Fokus auf ihre aktuelle Aufgabe zu ermöglichen, ohne dass sie parallel ständig auf die Suche nach den passenden Zusatzinformationen gehen müssen.