Mit Übernahmen will Microsoft Xbox-Community & mehr sauber halten

Ohne konsequente Moderation können Online-Communitys schnell im Chaos versinken. Rund um die Xbox und wegen weiterer Ambitionen beim Kundenservice hat sich Microsoft neues Know-how ins Boot geholt. Man übernimmt die Moderationsexperten von Two Hat.

Wer auf der Xbox allzu fleißig stänkert, wird von Two Hat rausgefiltert

Für Xbox und mehr

Als Online-Nutzer merkt man recht schnell, wie sehr eine Community einer gewissen Moderation unterliegt. Microsoft hatte schon in den letzten Jahren mit dem Unternehmen Two Hat zusammengearbeitet, um technische Lösungen für die Verwaltung von Nutzergruppen umzusetzen. Zehn Jahre nach der Gründung werden die Moderations-Spezialisten jetzt Teil des Software-Konzerns.Wie Microsoft in der Ankündigung der Übernahme schreibt, hat "die zunehmende Menge an schädlichen Inhalten, die online verbreitet werden", den Bedarf an einer wirksamen Inhaltsmoderation deutlich ansteigen lassen. In den letzten Jahren hat man die Technologie von Two Hat demnach schon bei Xbox, Minecraft und MSN zum Einsatz gebracht.Wie Microsoft betont, machen es erst diese KI-gestützte Erkennungssysteme und eine weitreichende Cloud-Infrastruktur möglich, Milliarden Interaktionen von Schrift über Bild bis hin zu Videos proaktiv zu moderieren. Darüber hinaus macht es dieser Ansatz auch möglich, nutzerspezifische Filter bereitstellen zu können. "Das erlaubt es Nutzern zu entscheiden, womit sie sich wohlfühlen und womit nicht", so der Konzern."Ich habe gesehen, welchen Einfluss sie auf Xbox hatten, und wir sind begeistert, dass diese Übernahme unsere Lösungen für die Moderation von First-Party-Inhalten für alle Spiele weiter beschleunigen wird", so Dave McCarthy, Leiter der Xbox-Produktdienste. Allerdings wird man das Two-Hat-Know-how weiter auch abseits der Xbox "innerhalb einer breiten Palette von Microsoft-Diensten" anwenden.