Microsoft Loop: Pläne für angeblichen Notion-Konkurrent durchgesickert

Durch eine Vorabveröffentlichung aus unbekannter Quelle ist eine App-Neuentwicklung von Microsoft ans Licht gekommen. Es handelt sich bei der gezeigten App "Microsoft Loop" angeblich um eine Workspace-App, sie könnte eine Art Notion-Konkurrenz werden.

Was ist Loop?

Microsoft Launcher - Alternativer Homescreen als Android-APK

Microsoft hat allerdings bisher noch kein Wort über die Loop-App erwähnt und auch noch nichts Ähnliches gezeigt. Die Informationen, die nun durchgesickert sind, stammen von einem Twitter-Nutzer , der bisher noch nicht durch Leaks aufgefallen ist. Zudem wurde bisher nicht verraten, woher der Screenshot stammt - im Grunde ist es alles noch Spekulation. Auch das bekannte Online-Magazin Aggiornamenti Lumia hatte bereits ähnliche Informationen bei Twitter geteilt, sie dann aber mittlerweile wieder gelöscht.Microsoft arbeitet anscheinend an einer völlig neuen App namens "Microsoft Loop", die, wenn man sich den Screenshot ansieht, eine App zur Zusammenarbeit im Business-Bereich sein dürfte. Über einzelne Funktionen ist noch nichts durchgesickert, es heißt aber in den Spekulationen, dass die App zum Beispiel für Teambesprechungen und Dokumentation eingesetzt werden könnte.Der Twitter-Nutzer FireCube meint, dass die neue Microsoft-App ähnlich aussieht wie Notion, und geht daher davon aus, dass Microsoft nun einen eigenen Notion-Konkurrenten entwickelt. Woher FireCube das Bild hat ist unklar. Ob Loop dabei nur ein Projektname oder eine interne Bezeichnung ist, oder tatsächlich der Name der neuen Anwendung, ist unbekannt.Dazu gibt es aber auch etwas Wissenswertes, das von Neowin veröffentlicht wurde. Der Name Loop wurde von Microsoft schon einmal verwendet, nämlich für das Projekt-Team, das den Arrow Android Launcher im Jahr 2015 entworfen hatte. Die Android-App heißt mittlerweile nur noch "Microsoft Launcher".