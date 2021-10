Millionär mit Google-Anzeigen: Schüler leitet User auf Phishing-Seite

Google rühmt sich zwar gern seiner weit entwickelten Algorithmen zur Betrugserkennung, in der Praxis können diese aber offenbar ihr Versprechen nicht halten. Das zeigt der Fall eines Jugendlichen, der mit Google-Anzeigen ein Vermögen aufbaute.

Umfangreiche Funde

Das Grundprinzip war eigentlich simpel: Der Schüler setzte eine Phishing-Webseite auf, auf der man vermeintlich Gutschein-Codes einlösen konnte - allerdings gab es keineswegs eine Gegenleistung und der Beschuldigte nutzte die erbeuteten Codes für eigene Zwecke. Zu Besuchern kam er, indem er einfach eine Anzeige in Googles Suchmaschine buchte, die User auf seine Seite führte.Wie die Ermittlungsakten, die jetzt im Zuge des Verfahrens gegen den jungen Mann bereitgestellt wurden, zeigen, liefen diese Masche und auch andere Betrügereien äußerst erfolgreich. Allein die Gutschein-Seite namens Love2Shop brachte dem Betreiber binnen einer Woche Codes im Wert von rund 7700 Euro ein, wie aus einem Bericht des Magazins The Register hervorgeht.Bei der Durchsuchung seiner Ausrüstung fanden die Ermittler aber noch weitaus größere Werte, die er wohl mit vergleichbaren Taten zusammengesammelt hatte: Auf dem Rechner des Schülers fanden sich rund 12.000 Kreditkartennummern, Zugangsdaten zu 197 PayPal-Accounts und auch ein Wallet mit 48 Bitcoin, die einen tagesaktuellen Wert von rund 2,5 Millionen Euro haben. Auf die Spur der ganzen Sache kam die Polizei erst aufgrund von Beschwerden geprellter Gutschein-Nutzer."Als Erwachsener würde er für die Taten auf jeden Fall einfahren", erklärte Richterin Catarina Sjölin Knight. Immerhin hatte er sich letztlich sogar selbst der Vorwürfe der Geldwäsche und des Betrugs für schuldig bekannt. Da die Sache allerdings nach dem Jugendstrafrecht entschieden wurde, verhängte sie gegen den Täter eine Anordnung, in den kommenden zwölf Monaten an Resozialisierungs-Maßnahmen teilzunehmen. Darüber hinaus wurden sämtliche beschlagnahmten Werte eingezogen.