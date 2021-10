Razers High-Tech-Maske ist da: N95 mit RGB-Beleuchtung für 110 Euro

Zunächst klang es nur nach einer schrägen Idee: Der Gaming-Profi Razer hat abseits seiner normalen Zubehörprodukte eine Atmenschutzmaske mit N95-Schutz und RGB-Beleuchtung vorgestellt. Die Idee fand aber großen Gefallen - die erste Charge der Maske ist schon ausverkauft.

Transparenz statt fehlender Einblick

Bald wieder verfügbar

Razer hatte das "Projekt Hazel" bei der Technikmesse CES 2021 präsentiert und kurze Zeit später dann bestätigt, dass ihre Entwicklung in die Produktion startet. Das Projekt heißt mittlerweile einfach Razer Zephyr und besteht aus mehreren Komponenten. Da gibt es den Starter Pack mit dem transparenten Wearable-Luftfilter mit N95-Filtern und RGB-Beleuchtung. Dazu gibt es separate Filter, sodass man die Maske jederzeit mit einem frischen Filter betreiben kann.Der Clou an der Razer-Maske ist dabei nicht etwa die RGB-Beleuchtung, sie ist eher ein Gimmick. Der Clou ist, dass die Ingenieure einen transparenten Kunststoff als Basis-Material für das Masken-System nutzen. Dadurch bleibt der Mund des Trägers sichtbar, was die Mimik leichter erkennbar macht. Das ermöglicht das Lippenlesen trotz Maske. Zudem ist es für das Miteinander doch einfacher, wenn man sehen kann, ob das gegenüber lächelt oder den Mund verzieht.Die Maske hat dazu neben den seitlichen Filtermodulen kleine Mikrofone und Lautsprecher verbaut, die die Sprache des Trägers nach außen hin verstärken sollen. Das soll auch dazu beitragen, die Kommunikation trotz Maske zu verbessern.Das Starter-Pack gab es für 109,99 Euro - gab - denn es gibt vermutlich viele Fans des Projektes und Freunde der ausgeflippten Atemmaske. Der Andrang war so groß, dass die Maske aktuell ausverkauft ist. Razer schreibt: "Ausverkauft. Bald wieder verfügbar." Ihr könnt euch benachrichtigen lassen, sobald wieder Masken auf Lager sind. Dazu meldet ihr euch einfach auf der Shop-Seite des Zubehörherstellers an.