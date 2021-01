Razer Naga X: Leichte Gaming-Maus für MMORPG-Spieler vorgestellt

Razer stellt mit der Naga X eine neue Gaming-Maus vor, die sich vor­ran­gig an Spieler von Online-Rollenspielen (MMORPG) richtet und die be­kann­te Baureihe um einen leichten Formfaktor erweitert. Mit an Bord: 16 programmierbare Tasten für Spiele wie World of Warcraft & Co.

Genug Tasten für die nächsten Raids und Dungeons

Razer

Nachdem der US-amerikanische Hersteller von Gaming-Equipment mit der Razer Naga Pro eine kabellose Variante mit modularen Seitenteilen für verschiedene Spielarten bereits im letzten Jahr vorgestellt hat, folgt nun die Weiterentwicklung des MMO-Maus-Klassikers. Mit einem Gewicht von 85 Gramm stellt die Naga X die leichteste Maus der Serie dar, die zusätzlich mit der zweiten Generation der Razer Optical Mouse Switches ausgestattet wird. Laut Aussagen des Unternehmens bieten Letztere eineReaktionszeit von nur 0,2 Millisekunden.Neben den vier klassischen Tasten an der Oberseite der Gaming-Maus werden an der linken Seite der Razer Naga X die für die Baureihe üblichen 12 Daumentasten fest verbaut. Über die Synapse-Treiber-Software lassen sich diese mit einfachen Basis-Funktionen, direkten Be­feh­len im Spiel oder mit diversen Makros personalisieren. Die so genannte HyperShift-Funktion sorgt zudem dafür, dass zwei Tastenprofile abgespeichert werden können, womit der Funk­tions­um­fang auf bis zu 24 Befehle erweitert werden kann. Ebenso wird hier eine farbliche Razer Chroma-Beleuchtung geboten.An der Unterseite der Razer Naga X setzt der Hersteller auf einen hauseigenen, optischen 5G-Sensor mit einer Tracking-Genauigkeit von 99,4 Prozent. Die maximale Empfindlichkeit liegt bei 18.000 DPI bei einer maximalen Geschwindigkeit und Beschleunigung von 450 IPS respektive 40G. Beim Kabel hingegen kommt die von Razer bekannte, geflochtene Ummantelung zum Einsatz, die man selbst als Speedflex bezeichnet. Die Mausgleiter an den "Füßen" der Razer Naga X werden zudem aus PTFE gefertigt, besser bekannt als Teflon.Die Razer Naga X ist ab sofort im Online-Shop des Herstellers und bei Händlern wie Amazon erhältlich. Der Preis liegt bei 89,99 Euro (UVP).