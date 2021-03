Razer DevCon 2021: Razers erste Entwicklerkonferenz steigt im Mai

Razer gibt bekannt, in diesem Jahr die erste eigene Entwicklerkonferenz abzuhalten. Die rein virtuelle Razer DevCon 2021 startet am 7. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit und ist auf dem offiziellen Twitch-Kanal des Un­ter­neh­mens zu sehen.

Einblicke in das Razer-Ökosystem

Razer kündigte gestern die erste eigene Entwicklerkonferenz an. Die Razer DevCon startet am 7. Mai 2021 und ist ab 19 Uhr deutscher Zeit auf dem Twitch-Kanal von Razer zu se­hen. Pandemie-bedingt wird auch diese Event rein virtuell stattfinden. Die Konferenz richtet sich an Entwickler, unabhängig von ihrer Größe und Plattform, die Einblicke in Razers Öko­sys­tem erhalten möchten.Die Registrierung ist für alle Entwickler von PC-, Konsolen- und Mobile-Gaming-Ökosystemen offen und über die eigens eingerichtete Event-Website möglich. Da Razer auch immer mehr in die Mainstream-Zielgruppe expandiert, sind Entwickler und Interessierte außerhalb des Gamingwelt ebenfalls willkommen, sofern sie mehr über das Razer-Angebot erfahren wollen.Die Razer DevCon 2021 soll veranschaulichen, wie das Razer-Ökosystem genutzt werden kann, um Spielern eine noch immersivere Ga­ming-Erfahrung zu bieten. Wenngleich es noch keine genauen Informationen zum exakten Zeit­plan gibt, wird das Programm aus einer Reihe von Technologie-Panels mit über vier Stunden Podiumsdiskussionen bestehen. An­ge­führt wird das Ganze von Branchenveteranen aus verschiedenen Razer-Teams zusammen mit Branchenpartnern wie Activision Blizzard, Audio Artist Renaud Ostrowski von den Vibe Avenue Studios oder Frank Rosay, seines Zeichens Game Producer bei iLLOGIKA.Interessierte Entwickler können sich vorab registrieren, um Zugang zu Razers internem Ent­wick­ler- und Ingenieursteams zu erhalten. Hierbei sollen Einblicke und Unterstützung bei der Nutzung von Razer-Technologien wie Razer Chroma, Razer Gold oder THX Spatial geliefert werden. Außerdem erhalten die ersten 1.000 registrierten und verifizierten Entwickler, die dann auch tatsächlich der Konferenz beiwohnen, ein exklusives Razer DevCon 2021 Teil­neh­mer-Paket. Details dazu sollen in den nächsten Wochen folgen.