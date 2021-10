Windows 11: Windows Subsystem for Linux jetzt einfach als Store-App

Die Installation des Windows Subsystem for Linux (WSL) wird auf dem neuen Microsoft-Betriebssystem Windows 11 jetzt noch einfacher als zuletzt beim Vorgänger Windows 10 , bei dem die Entwickler den Vorgang auf einen Kommandozeilen-Befehl herunterbrachen

Windows Subsystem for Linux (WSL) jetzt als App im Microsoft Store

Der Redmonder Software-Konzern hat wohl eingesehen, dass auch Linux heute nichts mehr ist, was sich nur Freunde des Terminals mit kryptischen Befehlen einrichten wollen. Daher gibt es das WSL zukünftig einfach als App im Microsoft Store . Eine erste Preview hat das Unternehmen bereits freigeschaltet und deren Nutzung erfordert keine Mitgliedschaft in den Insider-Programmen des Unternehmens.Bei dem Store-Angebot handelt es sich nicht um eine neue Ausgabe des WSL. Der Nutzer bekommt hier das aktuelle WSL2, wie es auch schon die bisherigen Installationen lieferten. Der einzige Unterschied besteht in der neuen Distributionsform, für die die Software in einen Store-Container eingepackt wurde. Alles andere bleibt im Grunde gleich. Microsoft packte aber zumindest schon einige Neuerungen hinzu, die im "normalen" WSL auch bald kommen: Die Preview beinhaltet Support für den Linux-Kernel 5.10.60.1 und ermöglicht ein leichteres Mounten von VHD-Files.Nach Angaben Microsofts ist die leichtere Installation aber nicht der einzige Vorteil, den man mit der Neuerung bekommt. Dadurch dass das WSL nicht mehr als Systemkomponente daherkommt, sondern vom Betriebssystem entkoppelt wurde, kann es auch Updates bekommen wie jede andere App. Bisher wurden Aktualisierungen nur im Rahmen der größeren Systemupdates ausgespielt, nun lassen sich vor allem Sicherheits-Patches viel flexibler bereitstellen. Angesichts dessen, dass das WSL zunehmend als Angriffsvektor gegen Windows-Systeme Interesse hervorruft, ist dies auch eine gute Sache.Ganz von allein erledigt sich der Installations-Vorgang aber auch über den Microsoft Store nicht. Nutzer müssen zumindest sicherstellen, dass die optionale Komponente Virtual Machine Platform aktiviert ist. Wie dies funktioniert, zeigt Microsoft im obigen Video: Man geht in den Einstellungs-Bereich "Windows Features aktivieren/deaktivieren" und setzt dort einen Haken vor den genannten Punkt.