Galaxy S22: Samsung setzt auf günstiges Basismodell als Verkaufsmotor

Der Einstieg in die neue Samsung Galaxy S22-Serie könnte deutlich günstiger werden als zuletzt. Nachdem der koreanische Elektronikkonzern bereits mit dem S21 eine Reduzierung des Basispreises vornahm, deuten Samsungs Pläne für das S22 auf eine weitere Preissenkung hin.

Reagiert Samsung mit niedrigerem Preis auf schlechte Marktlage?

LetsGoDigital

Wie das koreanische Portal The Elec erfahren haben will, soll bei der um die Jahreswende erwarteten neuen Galaxy S22-Serie das günstigste Modell im Mittelpunkt stehen. Anders als bisher soll das Basismodell den Löwenanteil der Verkäufe ausmachen, was wohl vor allem auf die veränderte Lage im Smartphone-Markt in Folge der weltweiten Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sein soll.Sofern man den Quellen des Berichts Glauben schenken kann, rechnet Samsung damit, dass das Galaxy S22 zwischen 50 und 60 Prozent der gesamten Verkaufszahlen der neuen Produktreihe ausmachen wird. Das besser ausgestattete Galaxy S22 Plus soll rund 20 Prozent der Verkäufe einbringen, während das High-End-Modell S22 Ultra für die verbleibenden 20-30 Prozent sorgen soll.Die starke Verschiebung der geplanten Lieferzahlen zugunsten des günstigsten S22-Modells deutet an, dass Samsung das Gerät besonders bewerben will. Vermutet wird nun, dass die Koreaner auf eine möglichst attraktive Preisgestaltung setzen wollen, um angesichts der schwierigen Lage das S22 zum Verkaufsmotor zu machen. Gleichzeitig hat Samsung seine Erwartungen für die Verkaufszahlen der S22-Serie angeblich deutlich nach unten korrigiert.Strebte man bei der Vorgängerreihe zunächst 30 Millionen verkaufte Einheiten an, sollen es für alle S22-Modelle zusammengenommen zunächst nur 20 Millionen Geräte sein, mit denen Samsung intern plant. Neben der schwierigen Marktlage aufgrund begrenzter Verfügbarkeit diverser Komponenten in Folge der Coronavirus-Pandemie, könnte auch der unerwartet große Erfolg der inzwischen in der dritten Generation verfügbaren Galaxy Z-Serie von Smartphones mit faltbarem Display ein Faktor für Samsungs konservative Planung rund um die Galaxy S22-Modelle sein.Um den günstigeren Preis des Galaxy S22-Basismodells zu ermöglichen, will Samsung laut früheren Berichten einige Abstriche machen, durch die man die Kosten senkt. So wird das Gerät wahrscheinlich "nur" ein 6,06 Zoll großes Display haben und damit das kleinste Galaxy-S-Flaggschiff seit Jahren sein. Außerdem schrumpft der Akku wohl auf nur noch 3700mAh Kapazität, was wohl Folge der Verkleinerung ist.Aktuell geht man davon aus, dass Samsung die Galaxy S22-Serie unter Umständen bereits zu Beginn des Jahres 2022 vorstellen wird.