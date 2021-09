Galaxy S22 mit 6 Zoll: Kleinstes Samsung Top-Smartphone seit Jahren?

Das Samsung Galaxy S22 bekommt einen kleineren Akku. Was für Laufzeit-Fetischisten erst mal wie eine Horrormeldung klingt, hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund. Das Basismodell der S22-Serie wird wohl Samsungs kleinstes Top-Smartphone der letzten Jahre.

Selbst das iPhone 13 ist größer

Samsung

Wie Twitter-Nutzer und Samsung-Spezialist IceUniverse verlauten ließ, will Samsung mit dem Galaxy S22 zumindest in der günstigsten Variante einen Schritt hin zu kleineren Abmessungen machen. Seinen Angaben zufolge wird es sich um das seit Jahren kleinste Samsung Flaggschiff-Smartphone handeln, denn das S22 hat angeblich nur eine Display-Diagonale von 6,06 Zoll.Damit wäre das neue Samsung Galaxy S22 mit einem kleineren Display ausgerüstet als sein Vorgänger, bei dem ein 6,2 Zoll großer Bildschirm verbaut ist. Auch im Vergleich zum Galaxy S21 FE dürfte das neue Modell kleiner ausfallen, denn die "Fan Edition" hat immerhin 6,4 Zoll Diagonale. Samsung unterbietet sogar das neue iPhone 13 um ein paar Millimeter, hat das neue Apple-Smartphone doch 6,1 Zoll Display-Diagonale.Durch die geringeren Abmaße bleibt im Inneren des Galaxy S22 auch weniger Platz für die Hardware, wobei Samsung natürlich zuallererst beim Akku eine Schrumpfung vornimmt. Der Stromspeicher soll deshalb "nur" eine Kapazität von 3700mAh haben, was angesichts des kleineren Displays und der gestiegenen Energieeffizienz modernder ARM-SoCs aber noch immer für einen ganzen Nutzungstag ausreichen könnte.Wahrscheinlich setzt Samsung im Galaxy S22 auf den nächsten Flaggschiff-SoC von Qualcomm, der wieder im 5-Nanometer-Maßstab von den Bändern rollen und entsprechend sparsam arbeiten wird. Darüber hinaus wird in einigen Varianten wohl der kommende Samsung Exynos 2200 seinen Dienst tun, bei dem es sich um einen bis zu 2,9 Gigahertz schnellen Octacore-SoC handelt, welcher erstmals mit einer zusammen mit AMD entwickelten neuen Grafikeinheit ausgerüstet ist.Darüber hinaus war zuletzt zu hören, dass Samsung das Galaxy S22 und S22 Plus mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera auf Basis des Samsung GN5-Bildsensors ausstatten will. Aktuell geht man davon aus, dass Samsung das S22 und seine mindestens zwei Schwestermodelle erst Anfang 2022 vorstellen wird. Zuletzt gab es aber auch Gerüchte, wonach zumindest eine Ankündigung noch in diesem Jahr erfolgen könnte.