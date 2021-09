Galaxy S22+: Geleakte Renderbilder zeigen neue Samsung-Modelle

Anfang des neuen Jahres dürfte Samsung wieder eine neue Flaggschiff-Generation vorstellen. Das Galaxy S22 soll es in drei unterschiedlichen Varianten geben. Nun sind Renderbilder zur Standard-Version sowie zum S22+ aufgetaucht. Damit sind das Design und die Größen bekannt.

Display des S22 "nur" sechs Zoll groß

OnLeaks//91mobiles

Die Renderbilder stammen von Steve Hemmerstoffer (OnLeaks). Wie es schon oftmals in der Vergangenheit der Fall war, wurden durchgesickerte CAD-Dateien verwendet, um die Bilder anzufertigen. Die Fotos wurden dann in Kooperation mit den Online-Magazinen Zouton und 91mobiles veröffentlicht. Sowohl das Galaxy S22 als auch die Plus-Variante unterscheiden sich kaum von ihren Vorgängern. Beide Geräte verfügen über eine Punch-Hole-Kamera.Das Display des S22 soll knapp sechs Zoll groß und damit wieder recht kompakt sein. Die Abmessungen des Geräts betragen 146 x 70,5 x 7,6 Millimeter. Die Rückseite wurde relativ flach gestaltet. Das S22+ soll mit 157,4 x 75,8 x 7,6 Millimeter etwas größer sein. Bisher ist noch unklar, wie groß der AMOLED-Bildschirm genau ist. Mit der Kamera ist das Gerät 9,1 Millimeter dick. Die Klinken-Buchse fehlt bei beiden Modellen, sodass Nutzer von analogen Kopfhörern auf einen Adapter zurückgreifen müssen. Auf der Rückseite kommt eine Triple-Kamera mit LED-Blitz zum Vorschein.Bis zum Release Samsungs neuer Flaggschiff-Generation dürfte es noch ein wenig dauern. Die Smartphones werden erst für Frühjahr 2022 erwartet. Daher gibt es bislang auch noch keine offiziellen Informationen zu den neuen Modellen. Vorherigen Leaks zufolge kommt in der S22-Reihe ein Snapdragon 898, Snapdragon 895 oder Exynos 2200 zum Einsatz. Die Displays dürften eine Bildwiederholrate von 120 Hertz mit sich bringen. Während die Standard-Variante und das Plus-Modell eine 50-Megapixel-Hauptkamera besitzen sollen, könnte das S22 Ultra mit einer hochauflösenderen 108-Megapixel-Kamera ausgestattet sein.