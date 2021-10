Samsung Galaxy S22 Ultra soll "Wassertropfen"-Kamera-Design haben

Derzeit ist unklar, wie und vor allem wann es bei Samsung weitergeht, konkret ist vor allem ungewiss, wann das S22 kommt. Das liegt auch daran, dass sich das Galaxy S21 FE auf Januar verschoben hat. Wenn das S22 erscheint, dann wird es wohl ein neues Kameradesign geben.

P-Design, aber in dezent(er)

Samsung Galaxy S22 Ultra: Video-Mockup von Technizo Concept

Früher war die Welt noch einfach: Es gab hinten eine einzige Kameralinse, dazu noch einen Blitz und fertig. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Optiken und Sensoren dazugekommen. Mittlerweile sind Kameraeinheiten auf der Rückseite eine Ansammlung an Linsen aller Art, entsprechend auffällig - manche können auch als unschön und sogar hässlich bezeichnet werden - sind die dazugehörigen Designs.Das Galaxy S22 Ultra könnte dieser Entwicklung die Krone aufsetzen, jedenfalls dann, wenn man den Leaks im Vorfeld Glauben schenkt. Denn das nächste Topmodell der Galaxy S22-Serie könnte zwei Kamera-"Inseln" haben, so der bekannte Leaker Ice Universe vergangene Woche, diese ergeben ein an ein P erinnerndes Design (wie schon beim Galaxy S21 Ultra).Wie genau das Design der Kameraeinheit aussieht, ist aber nicht klar. Die niederländische Seite LetsGoDigital hat sich deshalb näher umgehört und hat den koreanischen Leaker namens Super Roader befragt. Der ehemalige Samsung-Mitarbeiter verfügt nach wie über Quellen im Unternehmen und auf Basis dieser hat LetsGoDigital gemeinsam mit Parvez Khan alias Technizo Concept Render angefertigt, die insbesondere in Sachen Kamera-Design interessant sind.Samsung hat sich laut LetsGoDigital für ein dezentes Design entschieden, das ohne Kamera-"Insel(n)" auskommt. Die Optiken ragen nur geringfügig aus dem Gehäuse und sind nur durch einen Ring hervorgehoben. Das hat ein überaus dezentes Design zur Folge und man kann für Samsung S22 Ultra-Interessenten hoffen, dass sich diese Lösung bewahrheitet.Denn dieses "Wassertropfen"-Design sieht trotz der Vielzahl an Linsen relativ dezent aus - und gefällt uns auch im Vergleich zum Galaxy S21 Ultra, das eine ähnliche Anordnung hat, aber deutlich absteht, ausgesprochen gut.