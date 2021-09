Samsung Galaxy S22 könnte in Sachen Akku eine Enttäuschung sein

Die Leak-Saison für das Galaxy S22 hat längst begonnen und erreicht aktuell den ersten Höhepunkt. Vor kurzem wurde bekannt, dass mit super-schnellem Laden ein beliebtes Feature zurückkehrt. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten, denn offenbar werden die Akkus klein sein.

Unerwarteter Rückgang der Kapazität

Diese Woche gab und gibt es gleich mehrere Nachrichten für jene, die sich für das Galaxy S22 interessieren, genauer gesagt waren und sind es Leaks zur Stromversorgung des für Anfang 2022 erwarteten Samsung-Flaggschiffs. Wie erwähnt sickerte zunächst durch, dass das S22 Laden mit 45W unterstützen wird und das wird man möglichweise auch öfters brauchen.Denn laut einem Bericht von GalaxyClub (via SamMobile ) werden das Galaxy S22 bzw. dessen Varianten offenbar Akkus mit deutlich kleinerer Kapazität haben als die Vorgängermodelle. Demnach wird das Samsung Galaxy S22+ einen 4500 mAh-Akku besitzen, beim Galaxy S21+ waren es noch 4800 mAh.An sich haben viele Experten damit gerechnet, dass sich die Akkukapazitäten nicht ändern. Doch offenbar ist das nicht der Fall, denn auch die anderen S22-Modelle dürften eine ähnliche Reduktion erleben wie die Plus-Variante. So soll das Galaxy S22 einen Akku mit einer Kapazität von 3590 mAh besitzen, das S21 hatte hingegen 3880 mAh (im Marketing wären das dann 3700 mAh im Vergleich zu 4000 mAh beim S21).Das wäre ein signifikantes Downgrade und es ist die Frage, ob Samsung dieses durch Verbesserungen an anderen Bereichen des Geräts ausgleichen kann. Denn die neuen Galaxy-Flaggschiffe werden ein verbessertes OLED-Display sowie den kommenden Exynos 2200-Chipsatz haben, es ist aber fraglich, ob das genug ist, um einen so klar verschlechterten Akku "abzufangen".Natürlich können Samsung-Fans noch hoffen, dass die Informationen von GalaxyClub nicht stimmen, sollten sich aber wohl dennoch darauf vorbereiten, dass sie bei der Vorstellung des Geräts enttäuscht werden.