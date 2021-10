Samsung Galaxy A53: Neue Infos zum kommendem Mittelklasse-Champ

Es gibt neue Gerüchte zum Samsung Galaxy A53 und viele freuen sich auf das Handy, dass das erfolgreiche Galaxy A52 beerben soll. Der Release des Smartphones ist noch Monate weit weg, aber wir schauen dennoch schon mal auf die durchgesickerten Informationen.

Viele bunte Farben und wenige Neuerungen bei Kameras

Die besten Modelle jetzt zum Spitzenpreis

Samsung

In diesem Jahr hat Samsung mit der Galaxy-A52-Reihe die Messlatte für Mittelklasse-Geräte sehr hoch gelegt. Damit wird es natürlich auch für den Nachfolger Galaxy A53 schwierig, das zu toppen. Bereits im Sommer, noch vor der Vorstellung des Samsung A52s, machten bereits Berichte über die Hauptkamera des A53 die Runde.Jetzt sickerten weitere Infos zu Samsungs neuer Mittelklasse durch, bei denen es um die Farbvarianten geht. Laut den niederländischen Kolleg:innen von GalaxyClub wird das nächste Mittelklasse-Device von Samsung ein großes Spektrum an Farben abdecken. Darunter werden sich einige befinden, die bereits bei früheren Geräten beliebt waren.Liegen die Quellen richtig, dürfen wir das kommende Galaxy A53 in den Farben Orange, Hellblau, Schwarz und Weiß erwarten. Aber da Samsung uns ja bei der Bespoke Edition des Galaxy Z Flip 3 kürzlich sogar über 49 Farboptionen präsentiert hat, erhoffen wir uns ein wenig, dass Samsung auch bei anderen Modellen eine solche Vielfalt auffährt.Wie eingangs schon angerissen beschäftigte sich ein früheres Gerücht auch schon mit der Hauptkamera des Galaxy A53. Demnach sieht es wohl so aus, dass Samsung gewillt ist, weiterhin auf einen 64-MP-Sensor zu setzen und auch bei den anderen Sensoren sind keine großen Sprünge zu erwarten. Angesichts der derzeitigen Ressourcenknappheit kommt das nicht überraschend. Der nächste konsequente Schritt wäre der Einsatz von Samsungs 108-MP-Sensor, aber der ist für dieses Preissegment zunächst eher nicht vorgesehen.Alles in allem freuen wir uns natürlich darauf, wenn Samsung mit neuen Farben frischen Wind in die Bude bringt. Dennoch muss das Unternehmen beim A52-Nachfolger natürlich mehr bieten als nur einen neuen Anstrich. Bleibt's beim 64-MP-Sensor aus dem Galaxy A52, wird sich Samsung bei der Kamera andere Möglichkeiten suchen, um diese zu verbessern.Außerdem wird es keine 4G-Variante mehr geben, so dass das Basismodell bereits im 5G-Netz funkt. Zudem dürfen wir auch wieder ein starkes Display erwarten, welches voraussichtlich mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz aufwarten kann - so wie das Galaxy A52 5G und Galaxy A52s bereits in diesem Jahr auch. Beim Rest der Specs müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Aber geht mal davon aus, dass angesichts der Ressourcen-Situation nicht viel mehr drin ist als Produktpflege mit leicht verbesserten Kameras und etwas stärkerem SoC.