Windows 11: Neue Insider Preview behebt die Taskleisten-Probleme

Mit dem Build 22463 stellt Microsoft eine weitere Insider Preview für Windows 11 bereit, die im Dev-Kanal mit vielen Bugfixes zum Download zur Verfügung steht. Dabei beheben die Redmonder unter anderem die fehlerhafte Darstellung von Icons innerhalb der Taskleiste.

Windows 11 Insider Preview Build 22463: Änderungen & Verbesserungen

Wenn Sie im Datei-Explorer eine Datei oder einen Ordner ausgewählt haben, können Sie jetzt die Tastenkombination STRG + Umschalt + C verwenden, um den Pfad in Ihre Zwischenablage zu kopieren.

Die Ecken der Pop-ups, die angezeigt werden, wenn Sie in den Anzeigeeinstellungen auf "Anzeigen identifizieren" klicken, wurden abgerundet.

Auf der Grundlage von Rückmeldungen wurden einige kleine Anpassungen an den Farben des Kontrastthemas vorgenommen, u. a. wurden die Hyperlinks bei der Verwendung des Wüstenthemas beim Hovern etwas deutlicher hervorgehoben.

Es wurde ein Symbol neben dem Lautstärkeregler in den Schnelleinstellungen hinzugefügt, um die Auffindbarkeit der Option zur Verwaltung von Audio-Endpunkten zu verbessern.

Der Windows-Ordner "Erleichterter Zugang" in der Liste "Alle Anwendungen" von Start wurde aktualisiert und heißt jetzt einfach "Barrierefreiheit".

In den Einstellungen für die Fokusunterstützung wurde eine Option hinzugefügt, mit der Sie festlegen können, ob die Fokusunterstützung in der ersten Stunde nach einem Windows-Funktionsupdate automatisch aktiviert werden soll oder nicht.

Alle Infos, News und Termine im Überblick

Nach der Vorstellung neuer Surface-Geräte und kurz vor dem anstehenden Launch von Windows 11 am 5. Oktober 2021 sorgt Microsoft in seinen Insider-Previews für einen gewissen Feinschliff. Das Build 22463 im Dev-Kanal widmet sich laut dem neuesten Blog-Beitrag der Entwickler einer langen Liste an Bugs. Offen bleibt, ob diese Korrekturen bereits in der ersten finalen Version des Betriebssystems zur Verfügung stehen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt (Patch Days) hinzugefügt werden.Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Fehlerbehebungen im Bereich der Taskleiste. Insider meldeten, dass App-Symbole hier teilweise falsch ausgerichtet oder abgeschnitten erscheinen würden. Dieses Problem soll die nun veröffentlichte Dev-Preview ausmerzen. Ebenso sollen mit ihr die PowerToys innerhalb des Microsoft Store von Windows 11 freigeschaltet werden. Das Update auf den Insider Preview Build 22463 wird jetzt allen kompatiblen Insider-PCs über die Windows Update-Funktion angeboten, welche die offiziellen Hardware-Anforderungen von Microsoft erfüllen.Weitere Fixes findet ihr im ausführlichen Changelog bei Microsoft.