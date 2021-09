Galaxy S22: Leak verrät, dass ein beliebtes Feature zurückkommt

Samsungs nächstes Flaggschiff wird das Galaxy S22 sein, das steht natürlich bereits fest. Die Leak-Saison hat schon begonnen und die aktuell durchgesickerten Informationen sind auch interessant. Denn ein Leak verrät, dass das Gerät wieder super-schnelles Laden haben dürfte.

Laden mit 45W

LetsGoDigital

Die neuen Samsung-Smartphones werden aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang des nächsten Jahres vorgestellt bzw. verfügbar sein, jedenfalls dann, wenn man den Launch des Galaxy S21 als Maßstab nimmt. Denn das noch aktuelle Topmodell des koreanischen Herstellers wurde Mitte Januar 2021 enthüllt, ähnliches dürfte auch beim Nachfolger, dem Galaxy S22, der Fall sein.Bis dahin wird es aber natürlich noch jede Menge Leaks geben und aktuell sind auch bereits neue Informationen aufgetaucht. Quelle ist Ice Universe, also ein für zuverlässige Informationen bekannter Twitter-Nutzer (via Android Police ). Und dieser berichtet, dass beim Galaxy S22 ein Feature zurückkehren wird, das es beim Galaxy S21 Ultra in der Form nicht (mehr) gab.Gemeint ist super-schnelles Laden: Die Modelle Galaxy Note 9 und Galaxy S20 Ultra unterstützten noch Laden mit 45 Watt, beim Galaxy S21 Ultra ging Samsung aber wieder zu 25 Watt zurück. Ice Universe schreibt, dass das Galaxy S22 wieder das besonders schnelle Aufladen des Smartphones unterstützen wird, der Leaker hat diese Information auch mit einem "100%" versehen, ist sich also sicher, dass das in der Form auch stimmt.Doch das ist nicht alles, was Ice Universe in Erfahrung bringen konnte: Demnach wird Samsung die Hole-Punch-Kamera beibehalten und nicht wie beim Galaxy Fold 3 auf eine Unter-Display-Lösung setzen. Außerdem ist zu erfahren, dass das Galaxy S22 zumindest einen Exynos 2200-SoC bieten wird, als Frequenzen nennt der Leaker einen Cortex-X2-Kern mit einmal 2,9 GHz, drei Mal 2,8 GHz und vier Mal 2,2 GHz, dazu kommt eine GPU mit 1250 MHz.