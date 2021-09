Galaxy Note 22: Neue Smartphone-Generation könnte doch erscheinen

Samsung hat dieses Jahr kein Galaxy Note 21 auf den Markt gebracht, um sich stärker auf seine Foldables konzentrieren zu können. Einem neuen Leak zufolge dürfte die Reihe allerdings noch nicht vollständig eingestellt worden sein, sodass es ein Galaxy Note 22 geben könnte.

Marke ist noch bis 2023 angemeldet

Präsentation unter anderem Namen möglich

Samsung

Da ein Smartphone schon lange vor dem Release-Termin getestet und in einer ausreichenden Stückzahl hergestellt werden muss, lässt die Lieferkette oftmals Rückschlüsse auf zukünftige Geräte zu. Der bekannte Leaker "Ice Universe" hat nun von jemandem aus der Lieferkette erfahren, dass Samsung an einer neuen Galaxy Note-Generation arbeiten soll. Neben der Existenz der Geräte sind zum aktuellen Zeitpunkt allerdings keine weiteren Details bekannt.Erst vor kurzem wurde darüber spekuliert, dass Samsung die Galaxy Note-Reihe bereits endgültig eingestellt haben könnte. Das südkoreanische Unternehmen hätte es angeblich versäumt, den Markenschutz für die Reihe zu verlängern. Die Information wurde jedoch kurze Zeit später widerlegt. Die Markenrechte greifen noch bis 2023, sodass Samsung den Schutz erst in zwei Jahren erneuern muss. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass bis 2023 tatsächlich neue Note-Modelle veröffentlicht werden.Sollte sich der Leak als wahr herausstellen, bleibt trotzdem noch unklar, unter welchen Namen die neuen Smartphones am Ende auf den Markt gebracht werden. Es wäre denkbar, dass Samsung sich von der Marke "Galaxy Note" komplett verabschiedet und die zukünftigen Modelle stattdessen in andere Reihen integriert. Schließlich ist der größte Vorteil der Note-Serie, der exklusive Support für den S-Pen, mit dem Launch des Galaxy Z Fold3 weggefallen.