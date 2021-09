Apple bestätigt iOS 15-Starttermin: Nächste Woche kommt das Update

Apple hat beim iPhone 13-Event jetzt auch gleich verraten, wann das große Update auf iOS 15 freigegeben wird. Lang wird man nun nicht mehr warten müssen, der Startschuss erfolgt nun bereits in der kommenden Woche.

Was ist alles neu?

iOS 15 startet für folgende iPhones: iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Generation, 2016)

iPhone SE (2. Generation, 2020)

Ab dem 20. September wird Apple das große Feature-Update iOS 15 freigeben - zeitgleich starten dann auch iPadOS 15 und WatchOS 8. Das hat der iPhone-Konzern heute offiziell bestätigt. Die Aktualisierung für das iPhone wird eine Vielzahl an Verbesserungen mit sich bringen und eine lange Liste an Neuerungen. Dabei macht Apple allerdings wie in der Vergangenheit einen Unterschied, welche iPhones welche Features erhalten werden - nicht alle Neuerungen werden auf allen Geräten nutzbar sein.Zudem hat Apple einige Neuheiten nur für Nutzer in den USA parat, das betrifft zum Beispiel die Karten-App mit 3D-Navigation und AR-Unterstützung.Die wichtigsten Neuerungen in iOS 15 hatten wir euch schon in einigen Beiträgen vorab vorgestellt. Dazu gehört die neue App "Focus", die automatische optische Zeichenerkennung über die Kamera-App names "Live Text", neue FaceTime-Optionen, das Wallet mit neuen Schlüssel-Optionen, die rundum erneuerte Spotlight-Suche, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und einiges mehr. Das Update auf iOS 15 ist auf jeden Fall kostenlos und kann ab dem Freigabetermin 20. September 2021 heruntergeladen werden. Wer iOS 14 nutzen konnte, wird auch die Aktualisierung auf iOS 15 durchführen können.Die neu vorgestellte iPhone 13-Familie wird gleich mit iOS 15 ausgeliefert.