Age of Empires 2-Mod macht aus Doom einen isometrischen Shooter

Man muss wohl nicht näher erläutern, welchen Kultstatus Doom besitzt, das legendäre id Software-Spiel ist und bleibt die Mutter aller Shooter. Entsprechend viele Hommagen gibt es auch, doch die neueste ist eine der ungewöhnlichsten, nämlich eine Age of Empires 2-Modifikation.

Age of Empires 2 trifft Doom - Die Invasion beginnt

Viele Original-Bestandteile an Bord

Doom erschien 1993 und wie Kenner der Materie sicherlich wissen, ist es natürlich nicht das erste Spiel, das die First-Person-Perspektive zum Mittelpunkt des Gameplays machte. Dennoch kann und muss das von John Carmack, John Romero, Adrian Carmack, Kevin Cloud und Tom Hall kreierte Spiel als Initialzündung für die im deutschsprachigen Raum als Ego-Shooter bezeichneten Games gesehen werden.Nun gibt es die vielleicht ungewöhnlichste Hommage an Doom, zumindest in Sachen Perspektive und auch Ausgangssituation. Denn eine Modifikation für Age of Empires 2 transferiert das Spiel und eine Doom-artige Story in den Echtzeitstrategie-Klassiker von Microsoft. Erschaffen wurde die "Age of Doom" genannte Mod von einem Enthusiasten namens HellKnight61.Wie DSOGaming berichtet, kann man in dieser ungewöhnlichen Modifikation den Doomguy aus isometrischer Perspektive steuern und gegen "originale" Doom-Monster kämpfen - die ikonischen Sprites und Soundeffekte sind natürlich auch inkludiert. Auch die bekanntesten Waffen des Shooter-Klassikers sind an Bord, darunter natürlich die doppelläufige Shotgun und die BFG.Der Doomguy kann in Age of Doom außerdem sprinten, Schalter umlegen und Teleporter nutzen. Die nun erschienene Version 1.0 des Spiels bietet ein Tutorial sowie vier Episoden, bisher fehlt nur noch die finale Episode. Herunterladen kann man sie per ModDB . Freilich ist diese ungewöhnliche Doom-Version vor allem etwas für Kenner und experimentierfreudige Gamer, aber schon alleine die Idee verdient Respekt.